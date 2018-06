‘Báo chí mô tả khách quan về sự phát triển của TP.HCM’

Sáng 21-6, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2018) và trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 36 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.



Ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP, đã chúc mừng các tác giả đoạt giải lần này. Ông cho biết giải báo chí TP.HCM là giải thưởng cao quý nhất trong năm dành cho tác phẩm báo chí xuất sắc cũng như tôn vinh các tác giả. Trong nhiều năm qua, giải báo chí luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP, nhất là Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhận định: Qua 93 năm hình thành và phát triển, đội ngũ những người làm báo luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, là vũ khí sắc bén; mô tả trung thực, khách quan về sự phát triển của TP.



Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (thứ ba từ trái sang) và các tác giả đoạt giải báo chí TP. Ảnh: T.THÙY

Theo bà Thư, báo chí TP đã phản ánh đa dạng, phong phú nhịp đập, hơi thở cuộc sống. Không chỉ phản ánh những tấm gương điển hình mà còn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc sai trái… Ngày càng có nhiều tác phẩm có chất lượng cao, có sức lan tỏa và mang lại hiệu ứng xã hội tốt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cũng đánh giá cao sự kỳ công, tinh thần dấn thân, lòng yêu nghề, nỗ lực sáng tạo và lưu ý mỗi nhà báo phải thể hiện được trách nhiệm và bản lĩnh của mình. “Người làm báo phải nói thẳng nhưng cũng phải cân nhắc nhiều hơn để nội dung thông tin trên báo giúp cho xã hội nhận thức đúng bản chất sự việc, giúp bạn đọc có thái độ tích cực với cuộc sống. Mọi thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân” - bà Thư nhấn mạnh.

Năm nay, Hội Nhà báo trao năm giải nhất, 15 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó báo Pháp Luật TP.HCM đoạt ba giải báo chí với một giải nhất, một giải nhì và một giải ba.

• Cùng ngày, Hội Nhà báo TP Cần Thơ cũng tổng kết trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XII năm 2017-2018. Theo đánh giá của Hội Nhà báo TP Cần Thơ, trong 147 tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương trong khu vực ĐBSCL. Các tác phẩm dự thi chuyển tải được những vấn đề bức xúc đang đặt ra ở TP Cần Thơ và ĐBSCL. Sau khi tuyển lựa, ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 38 tác phẩm thuộc bốn thể loại báo in, báo hình, báo nói và báo ảnh.

Cùng ngày, ban tổ chức giải báo chí Phan Ngọc Hiển phát động cuộc thi giải báo chí Phan Ngọc Hiển năm 2018-2019 với chủ đề “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.