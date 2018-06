Bộ Công an: Ngăn chặn tụ tập đông người phá hoại tài sản

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tại TP.HCM, đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an do Bộ trưởng, Thượng tướng Tô Lâm, chủ trì vừa có cuộc họp với lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn sau vụ việc gây rối xảy ra tại Bình Thuận và một số địa phương khác.



Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Công an các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang đã báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác tình hình có liên quan đến ANTT trên địa bàn trong mấy ngày vừa qua.

Phân tích và chỉ ra một số hạn chế cần khẩn trương khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, chủ động của lực lượng Công an một số địa phương trong những ngày qua. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát cơ động quần áo rách tươm, lấm lem mặt mũi nhưng vẫn gắng sức, chịu đựng, kiềm chế… trước đám đông có nhiều đối tượng quá khích, đã để lại hình ảnh ấn tượng trong nhân dân…

Về công tác đảm bảo ANTT tại TP.HCM và một số địa phương trong những ngày tới, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý dù Quốc hội đã biểu quyết lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sang kỳ họp sau nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc ra sức kích động, gây rối biểu tình, gây mất ANTT tại nhiều địa phương. Bộ trưởng yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, trong đó lưu ý tăng cường đảm bảo ANTT tại cơ sở; tập trung nắm tình hình, dư luận quần chúng để đề xuất, phối hợp tuyên truyền, vận động giải thích cho người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về các dự thảo Luật. Cạnh đó, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà ở của người dân, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp; có phương án ngăn chặn việc tụ tập đông người phá hoại tài sản, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là tuyến Quốc lộ 1A.

Phối hợp ngành chức năng, chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp,… tuyên truyền, giải thích để công nhân an tâm đi làm việc bình thường trở lại… Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết rốt ráo, đúng pháp luật các vấn đề phát sinh trước đó có liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, BOT,…

Liên quan đến những phần tử, đối tượng đã có hành vi quá khích vừa qua tại một số nơi, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Người đứng đầu ngành công an cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công an tiếp tục tăng cường hỗ trợ Công an các địa phương nhất là trong công tác nắm tình hình, truy bắt số đối tượng chủ mưu, quá khích vi phạm pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ Công an địa phương để sớm đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ Công an địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, có phương án xử lý hiệu quả tình huống phức tạp xảy ra; Chủ động phương tiện, điều kiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT, trật tự, an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, đại diện Quân khu 7, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương của tỉnh Bình Thuận trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực phối hợp các đơn vị của Bộ, Công an tỉnh Bình Thuận trong các mặt công tác đảm bảo ANTT nhằm ổn đinh tình hình, huy động được sức mạnh tổng họp của hệ thống chính trị.

Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động, giáo dục pháp luật để người dân nhận rõ quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tránh bị xuyên tạc, lôi kéo tham gia vi phạm pháp luật. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp, tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích; vận động số đối tượng tham gia gây rối ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lập Ban Chỉ huy giải quyết tình hình phức tạp gây mất ANTT ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”…