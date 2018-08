Bộ nói đấu thầu, tỉnh chỉ định nhà đầu tư

Chiều 1-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh này vẫn chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề liên quan đến thực hiện dự án BT (xây dựng-chuyển giao) Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Lý do là UBND tỉnh, các sở liên quan chưa tổng hợp, làm xong báo cáo.



Bộ KH&ĐT yêu cầu đấu thầu, đấu giá

Trước đó, ngày 21-6, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-8.

Theo tài liệu do PV thu thập được, ngày 25-5-2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có Tờ trình số 2539 gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thực hiện một số dự án trên địa bàn Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT, trong đó có dự án Trường Chính trị.

Ngày 31-5-2011, Văn phòng Chính phủ có công văn đề nghị Bộ KH&ĐT có ý kiến về việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh này.

Ngày 15-6-2011, Bộ KH&ĐT có Công văn số 3834 gửi Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Bộ KH&ĐT nêu rõ: Việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án để đáp ứng nhu cầu cấp bách theo quy định phải thuộc một trong các trường hợp, gồm: dự án cần thực hiện sớm để đảm bảo an ninh, an toàn năng lượng; dự án cần thực hiện để phục vụ sự kiện quan trọng của quốc gia; dự án cần thực hiện để bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới lãnh thổ trên đất liền, biển, đảo.

Bộ KH&ĐT khẳng định danh mục dự án của UBND tỉnh Khánh Hòa không thuộc một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định nhà đầu tư. Bộ này đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành. Bộ KH&ĐT cũng lưu ý trường hợp thu xếp được quỹ đất để tạo nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009 của bộ này.

Đến ngày 21-7-2011, Thủ tướng có công văn đồng ý UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai đầu tư xây dựng năm dự án, trong đó có dự án Trường Chính trị, theo hình thức hợp đồng BT. Thủ tướng lưu ý việc xem xét chỉ định nhà đầu tư (được Thủ tướng ủy quyền), việc bố trí quỹ đất phải tuân theo quy định.



UBND tỉnh Khánh Hòa giao khu đất Trường Chính trị cũ cho Công ty CP Thanh Yến không qua đấu giá. Ảnh: TẤN LỘC

Tỉnh chỉ định hai nhà đầu tư

Làm việc với PV, một lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận UBND tỉnh đã chỉ định hai nhà đầu tư để thực hiện dự án BT Trường Chính trị.

Theo hồ sơ, năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thời điểm đó, ký văn bản cho Công ty CP Thanh Yến (huyện Bến Lức, Long An) thực hiện dự án BT Trường Chính trị tại xã Phước Đồng, ngoại thành TP Nha Trang. Dự án có tổng mức đầu tư gần 150 tỉ đồng, được hoàn vốn bằng quỹ đất hiện tại của Trường Chính trị Khánh Hòa tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang. Ông Thắng cũng kết luận giao toàn bộ khu đất 7.388 m2 tại 01 Trần Hưng Đạo cho Công ty CP Thanh Yến chuyển thành đất ở, đất sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư (để bán) Nha Trang Center 2 (nay là Gold Coast) trong 50 năm.

Tháng 2-2016, UBND tỉnh thu hồi toàn bộ khu đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2.

Theo một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, tháng 7-2016, UBND tỉnh phê duyệt giá khu đất đã giao cho Công ty CP Thanh Yến với giá đất ở lâu dài chỉ 22,4 triệu đồng/m2, đất sản xuất kinh doanh chỉ 7,8 triệu đồng/m2. Tính ra Công ty CP Thanh Yến chỉ phải trả tổng cộng 123 tỉ đồng để sử dụng toàn bộ lô đất vàng trên trong 50 năm.

Trong khi đó, ông NTT, giám đốc một công ty bất động sản ở Nha Trang cho rằng: “Đây là khu đất rộng có vị trí rất đắc địa hiếm có ở Nha Trang bởi có hai mặt tiền lại sát biển. Nếu đưa ra đấu giá Nhà nước có thể thu được cả ngàn tỉ đồng. Với việc tính giá quá thấp như vậy, chỉ cần làm bài tính đơn giản đã thấy Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỉ đồng” - ông T. nói.

Cũng trong tháng 2-2016, UBND tỉnh tiếp tục giao Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền thực hiện dự án BT ký túc xá Trường Chính trị với tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng. Đổi lại, Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền được UBND tỉnh giao hơn 18.000 m2 tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang để thực hiện dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia.

Như vậy, để đưa Trường Chính trị ra ngoại ô, tỉnh Khánh Hòa phải mất hai khu đất vàng với tổng diện tích 25.400 m2. “Riêng khu đất vàng tại Trường Chính trị cũ ở 01 Trần Hưng Đạo có thể đổi được ba cơ sở trường mới chứ sao chưa đủ tiền xây lại trường, lại thiếu ký túc xá” - ông Phạm Văn Chi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói với PV.