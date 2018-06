Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đăng đàn đầu tiên

Khiếu nại đất đai, môi trường và đội vốn

Tôi muốn chất vấn bộ trưởng Bộ TN&MT về vấn đề giải quyết khiếu nại về đất đai trên lĩnh vực môi trường, cụ thể là vấn đề quy hoạch “treo”, vấn đề giải tỏa, đền bù. Quy hoạch treo nhiều năm nay rồi vẫn để đó, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Anh quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn mà để xảy ra tình trạng lãng phí đất của nhân dân, để người dân không xây cất nhà được... Ngoài ra, vấn đề môi trường cũng rất đáng quan tâm, địa phương nào cũng phải đối mặt. Dùng từ “vấn nạn” thì hơi quá nhưng đây là vấn đề gây bức xúc lớn cho người dân, đặc biệt là ở những khu công nghiệp. Chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tôi quan tâm đến vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), sử dụng vốn ODA, xử lý các dự án thua lỗ, các dự án đội vốn. Ví dụ như dự án Sào Khê (Ninh Bình) đội vốn 36 lần, mà không chỉ có vụ đó, còn nhiều vụ khác nữa. Lý do tại sao lại đội vốn như thế? Đội vốn là đốt tiền ngân sách chứ tiền của ai đâu. ĐBQH PHẠM VĂN HÒA (Đồng Tháp) Sao không giải quyết được việc làm? Tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về vấn đề giải quyết việc làm. Cử tri phản ánh còn tỉ lệ thất nghiệp lớn, trong đó có một lượng không nhỏ là những người đã được qua đào tạo. Vừa qua có một thực trạng là chúng ta mở rộng ngành nghề đào tạo, đào tạo theo sở thích của người học mà không căn cứ vào nhu cầu của xã hội. Trong khi đó, thực hiện tái cơ cấu DNNN, hiện nay các tập đoàn kinh tế lớn đang giảm lực lượng khá lớn lao động. Ngoài ra, tinh giản biên chế ở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội cũng giảm số cán bộ, công chức, viên chức. Dù có nhiều DN được thành lập nhưng cũng không ít DN dừng hoạt động, DN sản xuất không hiệu quả, không tạo việc làm cho người lao động, thậm chí còn tinh giản lao động… Đây chính là những thách thức lớn mà Bộ LĐ-TB&XH nói riêng và Chính phủ nói chung đang phải đối diện. ĐBQH ĐỖ THỊ LAN (Quảng Ninh) Làm sao chấm dứt bạo hành trẻ em? Tôi đặc biệt quan tâm đến nạn bạo hành trẻ mầm non và công tác quản lý, chăm sóc trẻ em hiện nay bởi thực tế nạn bạo hành trẻ em, nhất là bạo hành ở bậc mầm non rất đáng báo động. Vì vậy, tôi muốn chất vấn bộ trưởng LĐ-TB&XH về biện pháp làm thế nào để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng phần trả lời của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ làm rõ một số vấn đề về cổ phần hóa DN, những vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách, sử dụng vốn ODA. ĐBQH NGUYỄN THỊ KIM THÚY (Đà Nẵng) Sinh viên thất nghiệp là lãng phí lớn Tôi quan tâm đến các vấn đề nóng của ngành giáo dục. Vừa qua nhiều sinh viên sau bốn năm học không tìm được việc làm. Không ít sinh viên rơi vào tình trạng thất nghiệp, gây sự lãng phí rất lớn, lãng phí về chi phí đào tạo và lãng phí nguồn nhân lực. Trong khi theo dự báo, con số được đào tạo sẽ vẫn tiếp tục dôi dư. Vấn đề đặt ra là có nhất thiết phải duy trì đào tạo như thời gian qua hay không? Đây là vấn đề ngành giáo dục, đặc biệt là bộ trưởng phải tính toán kỹ để giải quyết. Nếu Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ không tìm ra giải pháp tối ưu để tham mưu cho Chính phủ thì đây sẽ vẫn là thách thức trong thời gian tới. Tôi mong muốn qua phiên chất vấn này, cũng như qua sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục ĐH, bộ trưởng sẽ có những giải pháp thiết thực hơn khi rà soát các loại hình đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo để đào tạo đội ngũ sinh viên có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập hiện nay. ĐBQH HỒ THỊ MINH (Quảng Trị) NHÓM PV ghi