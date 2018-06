Các bộ trưởng đối mặt nhiều vấn đề ‘nóng’

Ba ngày chất vấn, QH tập trung vào bốn nhóm vấn đề + Chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể về giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cả nước, nhất là tại các TP lớn. Giải pháp xử lý những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT. + Chất vấn Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà về công tác quản lý đất đai tại các TP lớn, các địa phương có nhiều khiếu nại, tố cáo. Tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp. Các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng, địa phương, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. + Chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung về thực trạng thị trường lao động, giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc; chất lượng dạy nghề; giải pháp khắc phục tình trạng bạo hành và xâm hại trẻ em... + Chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông. Công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập. Giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường. + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhận được nhiều câu hỏi về kinh tế vĩ mô, công vụ hành chính và các vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng.