Cán bộ xã, huyện còn hành dân quá cỡ

“Cò” bảo chỉ cần một tuần Ngày 27-1, một số người dân cũng cho biết họ rất mệt mỏi khi đi làm hồ sơ. Chị Nguyễn Thị Hà (xã Vĩnh Lộc B) cùng em gái đi làm giấy tờ cho mảnh đất của cha mẹ để lại. Chị cho hay ngay từ UBND xã Vĩnh Lộc B, chị phải chờ hơn bốn tháng và sau nhiều lần hẹn chị mới nhận được đầy đủ hồ sơ để chuyển lên huyện. Khi mang hồ sơ lên huyện, chị phải mất ba tuần mới nhận được phản hồi từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Lên làm việc thì chị lại được hẹn thêm hai tuần nữa mà không biết rõ lý do là gì. “Làm một bộ hồ sơ mà phải mất đến ít nhất là 5-6 tháng trong khi tất cả giấy tờ như giấy mua bán, giấy cha mẹ cho tặng, bản vẽ... đều đầy đủ thì thật khó hiểu. Chiều nay tôi đến lấy số thì có “cò” ra giá 20 triệu đồng thì chỉ một tuần là xong hồ sơ. Tôi không biết đúng-sai thế nào nữa” - chị Hà kể. Tương tự, trường hợp chị Nhiên, con gái ông Nguyễn Hùng Việt (xã Tân Nhựt), nộp hồ sơ làm giấy hồng từ giữa tháng 11-2015 thì đến đầu tháng 12 chỉ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ từ UBND huyện. “Tôi hoàn thành xong thủ tục, đến nộp thì lại được thông báo giấy đỏ hết hạn, phải làm thủ tục gia hạn. Giờ gần tết mang giấy đỏ về xã làm thủ tục gia hạn là rất lằng nhằng, phức tạp, chắc qua tết may ra mới nộp hồ sơ lại được. Giá mà lúc tôi nộp hồ sơ, cán bộ huyện xem rồi thông báo thiếu gì, cần gì để mình bổ sung cho rõ một lần chứ cứ kêu bổ sung lắt nhắt, phải chờ đợi tháng này qua tháng nọ thì rất mệt mỏi” - chị Nhiên than thở. ___________________________ Ông Nguyễn Thành Chúng, VP Công chứng Bình Hưng, kể: “Việc niêm yết tại các xã cũng trần ai. Nhiều khi phải đi hai, ba lần mới niêm yết xong một văn bản. Có khi TPL đến niêm yết thì cán bộ phụ trách không có mặt để nhận, có trường hợp nhận rồi lại để mất…”.