Chống ngập, tăng an toàn bay cho Tân Sơn Nhất

“Bộ GTVT đã hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị Bộ Quốc phòng chấp thuận chuyển đổi phương án sử dụng đất và xây dựng hồ điều tiết trên đất quốc phòng để chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM)”. Ngày 9-10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết như trên.

Hồ rộng 1,2 ha để chống ngập cho 20 ha

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam (thuộc Bộ GTVT) đã đề nghị Bộ GTVT xem xét, có ý kiến với Bộ Quốc phòng chấp thuận phương án xây dựng hồ điều tiết tại khu vực đất quốc phòng nhằm tăng cường khả năng thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất. “Việc xây hồ điều tiết trong khu bay của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được UBND TP.HCM thống nhất với các cơ quan liên quan” - Cục Hàng không Việt Nam nêu.

Cụ thể, theo thông báo kết luận về cuộc làm việc của Thành ủy, UBND TP.HCM với Bộ GTVT và các đơn vị liên quan về triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết ngập úng cục bộ tại sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP sẽ cho nạo vét, khơi thông và mở rộng hệ thống thoát nước của TP quanh sân bay.

Ngoài ra, UBND TP và các cơ quan có liên quan đã thống nhất nghiên cứu xây hồ điều tiết trong sân bay Tân Sơn Nhất tại khu vực sân bóng mini Chảo Lửa, trên đất đang được Xí nghiệp A41 (Quân chủng Phòng không-Không quân) quản lý. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hồ điều tiết được xây với mục đích gom nước từ khu vực sân đỗ máy bay khi có mưa lớn mà hệ thống mương A41 không thoát nước kịp.

Theo đề xuất, hồ điều tiết rộng khoảng l,2 ha, sâu trung bình 5-7 m để có thể giải quyết ngập úng cục bộ cho khoảng 20 ha sân đỗ máy bay, với chiều sâu ngập trung bình 0,3 m theo số liệu lượng mưa chiều 26-8. “Cục đã có văn bản đề nghị Quân chủng Phòng không-Không quân đồng thuận phương án xây dựng hồ điều tiết theo phương án này. Tuy nhiên, Bộ GTVT cần có ý kiến với Bộ Quốc phòng chấp thuận để chuyển đổi phương án sử dụng đất quốc phòng và xây dựng hồ điều tiết trên đất quốc phòng” - đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin.





Bốn vị trí sân đỗ máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập trong trận mưa kỷ lục hôm 26-8. Sân đỗ máy bay của sân bay này cũng nhiều lần bị ngập cục bộ do mưa lớn.







Hình ảnh bãi đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngập sau cơn mưa chiều 26-8 được chia sẻ trên Facebook.

Giải quyết ngập, tăng độ an toàn bay

Trước đề nghị này, nhiều ý kiến băn khoăn về hiệu quả, đặc biệt về an toàn bay. Ông Lê Trọng Sành, nguyên Trưởng phòng Quản lý bay sân bay Tân Sơn Nhất cho rằng cần tính toán lại phương án xây hồ vì việc xây hồ trong sân bay này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn bay.

Theo ThS Hồ Long Phi, chuyên gia về chống ngập, xây hồ điều tiết là một phương án tốt, tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả cho khu vực chống ngập và an toàn bay thì vị trí đặt hồ là rất quan trọng. Kế đến là việc kết nối để đảm bảo nước từ khu vực dự kiến được gom, chảy về hồ này. “Có nhiều phương án xây hồ như làm hồ hở hoặc xây hồ ngầm. Phương án xây hồ hở đơn giản hơn nhiều nhưng làm hồ ngầm cũng không gặp trở ngại gì về kỹ thuật. Vấn đề là việc đáp ứng yêu cầu về vị trí và sự kết nối như tôi đã nêu” - ThS Phi nói.

Ngày 9-10, trao đổi với người viết, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (người đề xuất xây dựng hồ điều tiết và lắp đặt thêm máy bơm để chống ngập cho sân bay tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan hôm 19-9 - PV), cho biết vấn đề an toàn bay phải được đặt lên hàng đầu. Ông Tú khẳng định: “Không có lý gì mình đề xuất phương án chống ngập để nâng cao về an toàn bay lại gây ra mất an toàn bay cả. Theo tôi, vị trí này đã được cân nhắc kỹ. Mặc dù nó nằm trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhưng vị trí chọn xây hồ nằm ngoài khu vực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất”.