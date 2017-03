Chưa đình chỉ trưởng công an xã đánh người

Trước đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuất (xã Hòa Định Đông) tố cáo ông Trà vô cớ đến nhà bắt con ông Tuất là anh Nguyễn Kim Thành lúc 2 giờ sáng 29-3 rồi đưa về trụ sở công an xã còng tay, dùng dùi cui, roi điện tra khảo gần hai giờ để tìm thủ phạm ném vỡ kính nhà ông Trà. Theo ông Tính, công an huyện đã tiến hành điều tra tố giác tội phạm đối với ông Trà.

Kết quả xác minh cho thấy ngay sau khi bị bắt lên công an xã, anh Thành đi khám với tình trạng thương tích sưng bầm vùng vai. Kết quả siêu âm, chụp X-quang kết luận hình ảnh sưng nề mô mềm phần sau ngực cạnh cột sống hai bên. Ngoài ra, kết quả trưng cầu giám định pháp y kết luận anh Thành bị tác động bởi vật tày. Công an huyện Phú Hòa đang tiếp tục điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ chứng minh sự thật của tố giác này.

“Theo đơn tố cáo, chúng tôi nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng nên huyện sẽ có hình thức xử lý thích đáng như cách chức hoặc buộc thôi việc. Tuy nhiên, theo công an huyện, vụ việc đang trong thời hạn điều tra nên UBND huyện chưa có cơ sở xử lý hay đình chỉ công tác” - ông Tính khẳng định.

Trao đổi với PV, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết qua báo cáo bước đầu của Công an huyện Phú Hòa đã xác định ông Huỳnh Tấn Trà có sai phạm về hành vi đánh người. Hiện công an đang tiếp tục điều tra theo trình tự về tố giác tội phạm.