Chuyển công an làm rõ sai phạm ở Chi cục văn thư Hậu Giang

Nguồn tin cho biết lý do chuyển hồ sơ vì qua thanh tra tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Sở Nội vụ Hậu Giang) phát hiện có dấu hiệu vi phạm về tội lập quỹ trái phép và Vi phạm các quy định của nhà nu71c về kế toán... (theo Điều 205, Điều 221 của Bộ Luật hình sự 2015).





Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử phát hiện có vi phạm nên chuyển Cơ quan điều tra (ảnh GIA TUỆ)

Theo đó, Thanh tra tỉnh Hậu Giang qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, chi; quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí chỉnh lý tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử từ năm 2011 đến 2017 đã phát hiện một số vi phạm.

Cụ thể, đối với nguồn kinh phí chỉnh lý tài liệu tại Chi cục, từ năm 2011 đến năm 2016, nguồn thu từ việc chỉnh lý tài liệu trong Đề án số 58 và ngoài Đề án số 58 hơn 9 tỷ đồng. Số tiền này đơn vị đã lập đủ các chứng từ và quyết toán, nhưng thực tế đơn vị chỉ thanh toán chi phí trên 4,9 tỷ đồng, chênh lệch còn lại hơn 4 tỷ đồng.

Nguyên nhân chênh lệch do đơn vị không thuê khoán nhân công như các hợp đồng đã ký mà sử dụng cán bộ công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng thời vụ để thực hiện, tiết kiệm hơn so với quy định. Số tiền chênh lệch hơn 4 tỷ đồng nói trên do kế toán giữ và chi cho các hoạt động như: làm thêm giờ, thu nhập tăng thêm, tham quan du lịch, phúc lợi, hoa hồng...

Thanh tra xác định, theo quy định về chức năng, nhiệm vụ thì Chi cục Văn thư - Lưu trữ có chức năng hoạt động sự nghiệp và làm dịch vụ lưu trữ. Việc đơn vị thực hiện chỉnh lý các phông tài liệu ngoài Đề án số 58 là đúng chức năng hoạt đông của đơn vị. Nhưng việc phát sinh nguồn thu đơn vị không báo cáo với cơ quan chủ quản để giao dự toán, quyết toán nguồn thu là chưa đúng theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Điều 15 Nghị định 16/2015/NĐ-CP.



Đối với Trung tâm Lưu trữ lịch sử - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã vị thực hiện chỉnh lý các phông tài liệu có nguồn thu có phát sinh lợi nhuận số tiền trên 422 triệu đồng. Và, trung tâm không báo cáo nguồn thu, nguồn lợi nhuận mà để tự quản lý, sử dụng và chi các hoạt động tại đơn vị. Theo xác định của thanh tra như vậy là chưa đúng quy định của Thông tư số 71/2006/TT-BTC.

Đối với nguồn kinh phí hoạt động từ năm 2013 đến 2017, qua kiểm tra tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hiện tổng số tiền chi sai trên 203 triệu đồng, còn tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử số tiền chi sai từ năm 2016 đến năm 2017 là hơn 84,85 triệu đồng.