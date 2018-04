Trước mắt, Công an TP.HCM sẽ tiến hành thu thập CSDL quốc gia về dân cư bằng bản phôtô đến hết tuần để rút kinh nghiệm cho tuần sau sẽ phát phiếu chính thức của Bộ Công an có mã vạch.



Tại phường 19, quận Bình Thạnh, dù người dân đã được công an địa phương yêu cầu chuẩn bị sẵn những giấy tờ có liên quan như CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh... nhưng khi bắt đầu thu thập CSDL cũng gặp một số bất cập.

Bà Nguyễn Thị Kiệm (ngụ chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19) cho biết bà cũng nhiều lần khám sức khỏe nhưng không biết về nhóm máu của mình.

Còn vợ chồng bà Phạm Thị Kim Liên thì cho biết cả hai vợ chồng đã bị thất lạc giấy khai sinh, từ đó đến giờ không có làm lại.

Công an phường 19 nhận định một số người lớn tuổi không xác định được ngày, tháng, năm sinh; khi yêu cầu lấy giấy khai sinh xác định ngày tháng thì giấy khai sinh đã cũ, địa danh nơi sinh cũng bị thay đổi nên không biết nên ghi trong phiếu là tên địa danh theo giấy khai sinh hay là tên địa danh hành chính hiện nay. Về nhóm máu thì người dân có khai nhưng không có giấy tờ chứng minh như giấy khám sức khỏe. Do đó, Công an phường 19 sẽ báo lại Ban chỉ đạo 896 của quận để có hướng tháo gỡ.

Tại quận Bình Tân, lãnh đạo nhiều phường cho biết ngày đầu tiên thực hiện, công tác thu thập CSDL không có nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số trường hợp kê khai sai thông tin thì được chỉnh sửa ngay. Trường hợp người già, lớn tuổi không có ngày tháng sinh trên CMND để ghi vào tờ khai thì tổ công tác sẽ hỗ trợ cho người dân làm lại giấy tờ tùy thân có ngày, tháng, năm sinh ngay trong ngày. Những việc này đã được quận chuẩn bị sẵn.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM cho biết trong ngày đầu tiên lãnh đạo phòng cũng đã xuống trực tiếp một số địa phương là huyện hoặc quận có đông dân cư nhất để kiểm soát và lắng nghe những vướng mắc để rút kinh nghiệm chung toàn TP.

Qua đó, về cơ bản một số quận như quận 6, Bình Tân triển khai khá tốt từ khâu tham mưu, chỉ đạo; phiếu thu thập thử đạt yêu cầu chất lượng, chỉ còn một số vấn đề nhỏ cần rút kinh nghiệm.

PC64 cho biết ngày đầu tiên phát phiếu thu thập CSDL dân cư về quốc gia đối với cư dân thường trú được thực hiện trên toàn TP bằng bản phôtô do phiếu chính từ Bộ Công an cung cấp nên không thể sai sót. Việc thu thập bằng phiếu phôtô sẽ được thực hiện đến hết tuần này để đánh giá, rút kinh nghiệm để phát phiếu chính vào tuần sau.

Số phiếu thu thập phôtô này sẽ được tổ thu thập viết lại mà không cần đến nhà dân một lần nữa. Còn những vướng mắc về thiếu ngày, tháng, năm sinh hay thiếu giấy khai sinh, CMND đã được Công an TP tập huấn cho các địa phương.

PC46 cũng cho hay riêng công tác thu thập CSDL đối với cư dân tạm trú để phục vụ cho CSDL dùng chung của TP.HCM tạm thời chưa triển khai. Hiện nay Công an TP và các sở, ngành đã thiết kế xong mẫu phiếu, đang làm thủ tục in. Trước mắt Công an TP đã chỉ đạo cho công an các địa phương lập danh sách cư dân tạm trú trước, khi nào có phiếu thì bắt đầu thu thập trong thời gian sớm nhất.