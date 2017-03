Đổ dồn làm căn cước công dân

Bà Rịa-Vũng Tàu và Quảng Bình chưa kịp cấp căn cước công dân Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72, Bộ Công an) cho hay CMND 9 số và 12 số vẫn còn hạn sử dụng thì không nhất thiết phải chuyển sang CCCD, do đó người dân không nên đổ xô đi làm CCCD, dễ gây nên quá tải và ảnh hưởng đến chính thời gian của công dân. Ông Thắng cũng cho hay trong số 16 tỉnh, thành thí điểm triển khai thì hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quảng Bình đang trong quá trình triển khai và sẽ thực hiện cấp CCCD chậm hơn so với quy định của luật. “Nguyên nhân là hai tỉnh này triển khai sau, đang lắp đặt máy. Sau khi lắp đặt xong tất cả thiết bị sẽ cấp CCCD cho công dân luôn” - ông Thắng thông tin. Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (PC64) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho hay từ ngày 5 đến 8-1, Bộ Công an và nhà thầu sẽ triển khai lắp đặt máy móc, phần mềm, trang thiết bị mới cho công an các huyện, thành phố, tỉnh và kết nối tất cả với nhau. “Dự kiến từ giữa tháng 1-2016 trở đi mới có thể xem xét cấp cho người dân” - Trung tá Bình thông tin. Tại Hà Nội, Đại tá Lê Học Thu, Trưởng phòng PC64 (Công an TP Hà Nội), cho biết chỉ trong buổi sáng 4-1, đã có hơn 200 trường hợp đến trụ sở của PC64 làm thủ tục cấp CCCD. Tại Cần Thơ, theo Đại tá Nguyễn Minh Chí - Trưởng phòng PC64 - Công an TP Cần Thơ, hết ngày 4-1, toàn TP Cần Thơ đã có 770 người đăng ký làm thủ tục cấp CCCD, trong đó đông nhất là tại trụ sở PC64 với 150 người. Tại Hải Phòng, đến cuối giờ chiều cùng ngày, tại PC64 - Công an TP Hải Phòng có khoảng 100 trường hợp đã làm xong thủ tục để làm CCCD. _____________________________________ Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội đổi, cấp - quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác (PC64, TP.HCM), cho biết người dân đến làm CCCD chỉ cần mang hộ khẩu và đến nơi làm CCCD khai và tờ khai theo mẫu quy định. Đối với những công dân đã có CMND 9 số, 12 số còn hoặc hết hạn thì phải mang theo và khi làm thủ tục cán bộ sẽ cắt góc CMND và trả lại cho người dân (đồng thời cơ quan công an cấp thêm một giấy chứng nhận CCCD mới và CMND cũ trước đây là cùng cấp cho một người để giúp người dân có thể tiến hành thuận lợi các giao dịch trước khi có CCCD (nếu người dân có yêu cầu) - NV).