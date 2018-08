Ngày 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký ban hành quyết định bổ nhiệm hai thượng tướng làm thủ trương hai cơ quan điều tra thuộc Bộ.



Thượng tướng Bùi Văn Nam và thương tướng Lê Quý Vương ( từ trái qua)

Theo đó, Thượng tướng Bùi Văn Nam (63 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công an) làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an; thượng tướng Lê Quý Vương (62 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công an) làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng điều động thiếu tướng Phạm Văn Các (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) giữ chức Cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47).

Theo nguồn tin của PV, ngày 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định bổ nhiệm cục trưởng và tương đương của gần 50 cục trực thuộc Bộ Công an. Các cục trưởng mới sẽ nhận nhiệm vụ kể từ ngày ký.

Bộ Công an cũng hoàn thành làm con dấu hành chính cho các đơn vị theo nghị định mới về tổ chức bộ máy. Hiện các đơn vị đã tiến hành nhận bàn giao con dấu hành chính mới.

Được biết trong nỗ lực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã chính thức công bố kế hoạch cắt giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở cấp địa phương, 20 cảnh sát PCCC ở địa phương sau một thời gian thành lập, nay cũng được sáp nhập vào công an tỉnh, TP và tinh gọn tổ chức công an cấp tỉnh, cấp huyện; giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Tại các đơn vị cấp cục sẽ thực hiện việc giảm các đầu mối đơn vị cấp phòng. Lực lượng công an cấp xã, thị trấn sẽ được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, chính quy. Như vậy, nếu tính cả Bộ Công an và địa phương thì có khoảng 800 đơn vị cấp phòng sẽ bị cắt giảm.

Trong ngày 10-8, tại Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Nguyên Trường - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) và Thượng tá Bùi Trung Thành, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đồng thời trao quyết định tiếp nhận trở lại ngành công an và phong cấp bậc hàm thượng tá Công an nhân dân đối với ông Lê Trung Sơn (hiện là phó giám đốc Sở Du lịch TP) và điều động về công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thủ trưởng cơ quan CSĐT. Đồng thời trao quyết định của Bộ trưởng điều động Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế, giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.