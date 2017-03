Hung thủ 25 tuổi cướp, giết, hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Hiện trường nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Vụ án chấn động cả vùng quê

Ngày 1/6, Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất các thủ tục chuyển Viện KSND tỉnh Bạc Liêu đề nghị khởi tố bị can đối với Nguyễn Giang Anh - 25 tuổi, ngụ ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây,huyện Phước Long, Bạc Liêu về hành vi cướp của, giết người, hiếp dâm. Trước đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án đồng thời bắt khẩn cấp đối với tên Giang Anh về hành vi nói trên.

Vào 5 giờ sáng ngày 29.5, người dân ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long phát hiện nhà bà Lê Thị Ba (75 tuổi) hành nghề bán bánh chuối chiên cửa đóng then cài, bà không bán hàng như thường lệ. Người dân mở cửa và tá hỏa nhìn thấy thi thể lõa thể của bà Ba nằm dưới nền gạch, cổ bị cắt, máu chảy lênh láng. Lập tức người dân thông báo cho cơ quan chức năng biết phong tỏa hiện trường.

Cái chết của bà Ba có hàng chục năm hành nghề bán bánh chuối chiên khiến cho dư luận hoang mang, nhất là những người trực tiếp chứng kiến thi thể của bà không còn nguyên vẹn, vùng kín có con dao Thái Lan cắm sâu vào chỉ lòi cán ra ngoài. Nhiều người cho rằng bà bị hiếp dâm!? Nhưng có kẻ lại bác bỏ bởi ai lại đi hiếp dâm cụ bà đến 75 tuổi như vậy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, PC 45 Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Phước Long và các phòng nghiệp vụ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, PC 45 có đủ căn cứ để khẳng định đây là vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Kẻ đồi bại là đứa cháu hàng xóm

Sau khi phân tích hiện trường, khoanh vùng đối tượng, PC 45 có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Giang Anh (còn có tên là Giang Ngọng) ngụ cùng ấp, gần nhà nạn nhân chính là hung thủ.

Sáng 30.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Giang Anh. Đến 13 giờ 30 phút, Công an đã bắt Giang Anh tại ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cách hiện trường gần 50 km) khi Giang Anh lẩn trốn tại nhà một người dân.

Tại cơ quan điều tra, Giang Anh khai nhận: Vào sáng 28.5 Giang Anh làm thuê từ Cà Mau về nhà bà nội của mình là bà Trần Thị Tám. Chiều hôm đó, từ nhà bà nội, đối tượng nhìn qua thấy bà Ba tắm sông, không mặc áo. Quan sát thấy bà lận lưng quần một túi lớn, hắn nghĩ rằng bà Ba cất tiền ở đó nên nảy sinh ý định trộm tiền.

Tối cùng ngày, Giang Anh mua 10.000 đồng rượu rủ thêm 3 người bạn nhậu chơi. Đến khoảng 0 giờ ngày 29.5, Gianh Anh lẻn vào nhà bà Ba, quan sát thấy bà ngủ không mặc áo nên khoét vách chui vào dùng dao ếm (loại dao lớn) có sẵn tại nhà bà Ba cắt đứt dây mùn rồi dùng người đè lên lấy dao cắt cổ bà Ba cho đến chết. Khi bà Ba bất động, Giang Anh lần tìm túi vải đựng tiền cất trong quần bà Ba.

Sau đó, Giang Anh tiếp tục giở trò đồi bại với bà Ba. Xong xuôi, Giang Anh dùng dao Thái Lan đâm vào chỗ kín của bà Ba rồi mặc quần áo bỏ đi đến cầu Bình Hổ đếm tiền. Tổng số tiền Giang Anh cướp được gần 4 triệu đồng.

Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Công an Bạc Liêu đã phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tạo lòng tin đối với quần chúng nhân dân, giải tỏa những đồn đoán xung quanh cái chết của bà Lê Thị Ba.

Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu đang hoàn tất các thủ tục để sớm đưa vụ án ra xét xử.