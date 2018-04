Khám nhà ông Phan Văn Vĩnh gần 5 tiếng đồng hồ

Ông Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định. Ông Vĩnh từng là giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh cũng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc Đoàn đại biểu Nam Định, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm với nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Nổi bật nhất là vụ điều tra vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện và vụ bắt "bầu" Kiên. Sau đó, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4-2017 để nghỉ theo chế độ. Tuy nhiên, đến ngày 6-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.