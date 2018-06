Khởi tố 2 người kích động gây rối ở Nha Trang

Ngày 18-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho hay cơ quan này vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thành Duy (47 tuổi), Nguyễn Văn Ý (32 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang) về tội gây rối trật tự công cộng.



Nguyễn Văn Ý tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, hôm 10-6, Tạ Thành Duy, Nguyễn Văn Ý cùng nhiều người tụ tập phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại TP Nha Trang.

Duy, Ý đã kích động người khác gây rối, trực tiếp chặn xe, gây ách tắc, khiến giao thông hỗn loạn.

Một nguồn tin khác cho biết thêm hiện Công an TP Nha Trang đang tiếp tục làm việc với gần 10 người để xử lý về hành vi tương tự.