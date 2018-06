'Luật An ninh mạng bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp'

Tại cuộc họp báo, Trung tướng Hoàng Phước Thuận (Cục trưởng Cục An ninh mang, Bộ Công an) cho hay Luật An ninh mạng được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua với tỷ lệ 86,86%, gồm 7 chương, 43 điều.

Luật này quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.



Cục trưởng Cục An ninh mạng Hoàng Phước Thuận

Cũng theo Cục trưởng, Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, CNTT lớn trong nước như VNPT, FPT, BKAV. Cạnh đó còn ý kiến nhiều chuyên gia, tập đoàn kinh tế, viễn thông trong và ngoài nước; trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon, Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ- ASEAN, Hiệp hội điện toán đám mây châu Á; các cơ quan đại diện nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản... và ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân.

Luật dành một chương quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật này, thể hiện đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này.

Trong đó, nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh mạng và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật dành một chương quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật bao gồm: phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, CNTT, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự....



“Dữ liệu của người sử dụng Việt Nam trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích thu lợi nhuận mà Nhà nước Việt Nam chưa có đầy đủ hành lang pháp lý để quản lý, thậm chí là bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật”- Cục trưởng An ninh mạng nói thêm.

Ông cũng cho biết, để quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên không gian mạng, Luật đã quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.

Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về kế hoạch triển khai luật này và việc ban hành các văn bản hướng dẫn để tránh tình trạng lạm quyền, xâm phạm đến quyền tự do của người dân.

“Luật An ninh mạng không hạn chế quyền tự do, dân chủ của người dân”- ông Thuận trả lời và cho biết tất cả những điều không bị cấm (được quy chiếu ở 29 điều của BLHS, những điều luật trực tiếp, những điều luật liên quan và những luật khác) sẽ được nhà nước bảo hộ trên không gian mạng.

Liên quan đến kế hoạch triển khai dự án Luật An ninh mạng, Cục trưởng Cục An ninh mạng thông tin ban soạn thảo đã họp bàn với Bộ Tư pháp, chuẩn bị xây dựng một nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến trong tháng 10 sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua.