Ngành y tế và công an ký kết đảm bảo an toàn bệnh viện

Đó là những thực trạng bất an trong các BV của TP.HCM trong thời gian vừa qua. Mặc dù các BV đã tăng cường phối hợp với công an các quận/huyện nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để do các đối tượng rất tinh vi. Xuất phát từ những bức xúc và yêu cầu trên, sáng 14-3, Sở Y tế và Công an TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế.

Tại lễ ký kết, TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Bình Dân, cho biết BV nằm trên địa bàn hai quận 3 và quận 10. Mỗi ngày, có một công an phường và hai dân phòng trực ở BV và tối công an, dân phòng đi tuần qua đây hai lần. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều đối tượng trà trộn vào và bằng thủ đoạn hết sức tinh vi để móc túi bệnh nhân, thân nhân người bệnh. Theo BS Hưng, đối tượng trộm cắp ở các BV có liên kết với nhau, có người bị móc túi ở BV Thống Nhất nhưng quăng giấy tờ bệnh nhân ở BV Bình Dân. Có đối tượng bị phát hiện thì liền bỏ đi và vài ba ngày sau quay lại.





Bơm kim tiêm đầy trong nhà vệ sinh của một BV quận. Ảnh: TÙNG SƠN

Ngoài ra, tình trạng “cò” lôi kéo bệnh nhân trước BV Ung bướu, Da liễu… cũng khiến dư luận rất bức xúc. Hay tình trạng giang hồ ẩu đả nhau, vào BV lại gây hấn cả với bác sĩ, y tá cũng khiến nhân viên y tế bất an.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh về trật tự, ở các BV phải có nội quy, quy chế quản lý chặt chẽ, không thể đặt ra vấn đề phải có lực lượng công an trong BV, tức xây dựng lực lượng quản lý trong BV có hiệu quả, như vậy công an mới hỗ trợ được.

PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng quy chế phối hợp (gồm ba chương, 13 điều) là cơ sở pháp lý quan trọng để công an và Sở Y tế TP.HCM phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác.

DUY TÍNH