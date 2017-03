Nhận tiền bảo kê trên 3 tỉ đồng, ba TTGT bị bắt

Ngoài ra, công an còn bắt Nguyễn Văn Cần, người được xác định làm trung gian để nhận tiền qua tài khoản rồi chuyển cho TTGT” - đại diện Công an TP Cần Thơ thông tin tại buổi họp báo ngày 21-7.

Công an TP Cần Thơ xác định tổng cộng Cần đã nhận số tiền chung chi hơn 3 tỉ đồng thông qua ba tài khoản ngân hàng do anh này mở bằng tên của mình hoặc dùng CMND giả. Ngoài ra, Minh và Hoàng Anh còn nhận qua tài khoản của HHL và TTS số tiền 320 triệu đồng, đồng thời nhận riêng của trên 30 người khác gần 100 triệu đồng.





Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Võ Hoàng Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho hay đầu năm 2016, nhiều chủ xe báo với công an về việc khi xe đi qua Cần Thơ phải chung chi nếu không sẽ bị TTGT gây khó dễ, xử phạt. Số tiền nộp ít nhất là 1 triệu đồng, cao nhất là 3 triệu đồng/lượt. Sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để triệt phá. Sau một thời gian theo dõi, đến cuối giờ chiều 16-7 công an đã bắt Lý Hoàng Minh khi người này đang đi nhận tiền của một số doanh nghiệp. Từ lời khai của Minh, công an lần lượt bắt giữ Hoàng Anh, Cần và mới nhất ngày 20-7 bắt Đoàn Vũ Duy.

“Qua điều tra ban đầu, những người bị bắt đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chúng tôi đang mở rộng điều tra vụ án và hiện chưa xác định được chủ mưu. Công an TP Cần Thơ kêu gọi doanh nghiệp và chủ phương tiện bị ép nộp tiền bảo kê đến cơ quan công an trình báo và cung cấp thêm thông tin. Những người nhận hối lộ nên đầu thú, tự thú để hưởng khoan hồng” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Chiều 21-7, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: “Các cán bộ liên quan bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra theo quyết định bắt khẩn cấp của Công an TP Cần Thơ. Sở cũng đã báo cáo để Đảng ủy khối dân chính đảng - Thành ủy Cần Thơ có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng các cán bộ này”.

Cũng theo ông Trịnh Ngọc Vĩnh, thời gian qua Sở thực hiện đúng quy định về công tác luân chuyển cán bộ. Trước khi một số cán bộ TTGT bị bắt, Ban Giám đốc Sở GTVT không nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo tiêu cực nào của cá nhân hay doanh nghiệp.

