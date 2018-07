Nhiều tướng công an bị xem xét xử lý kỷ luật

Trung tướng Bùi Văn Thành sinh năm 1958, hiện là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ông quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Vào tháng 8-2014, ông Thành được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách công tác kỹ thuật, hậu cần, lực lượng phòng cháy chữa cháy. Trước đó ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Việt Tân, sinh năm 1955, quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an tháng 10-2011, ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục V (Tổng cục Tình báo, Bộ Công an). Tháng 7-2013, ông được thăng hàm Thượng tướng Công an. Ông Tân nghỉ hưu từ tháng 3-2016.