NÓNG: Đang trục vớt tàu cao tốc gặp sự cố ở Cần Giờ

Liên quan đến sự cố của tàu cao tốc hãng Greenlines DP xảy ra tại bến Tắc Suất (huyện Cần Giờ sáng 8-4), 16 giờ 20 phút ngày 8-4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho hay hiện nay đang tiến hành trục vớt tàu cao tốc C3. Công tác trục vớt do các đơn vị chuyên nghiệp làm. Dự kiến công tác trục vớt sẽ được thực hiện đến khoảng 18 giờ hôm nay.

Ông Trần Quang Lâm hiện có mặt tại hiện trường để giám sát và xử lý sự cố.



Đang trục vớt tàu cao tốc gặp sự cố sáng nay. Ảnh: H.K

Về nguyên nhân sự cố, ông Lâm cho biết phải chờ trục vớt được phương tiện lên mới đánh giá được. Hiện nay phương tiện đã bị hỏng, do nước tràn vào khoang. Do đó trước mặt phải đưa lên bờ, xem xét mức độ hư hỏng như thế nào để có sửa chữa khắc phục. Sau đó cơ quan đăng kiểm sẽ kiểm định lại độ an toàn của tàu mới cho hoạt động trở lại.

"Việc kiểm tra nguyên nhân sự cố, Sở GTVT sẽ phối hợp với Cục đăng kiểm - Bộ GTVT và một số cơ quan khác như cảnh sát đường thủy,.. để đánh giá, làm sao đảm bảo đánh giá đúng nguyên nhân" - ông Lâm cho hay.



Tàu cao tốc gặp sự cố trên biển Cần Giờ. Ảnh: H.K

Phó Giám đốc Sở GTVT TP cũng thông tin, việc xem xét trách nhiệm của cá nhân, cơ quan nào thì phải đợi kết quả kiểm tra nguyên nhân sự cố. Nhưng theo thông tin ban đầu thì nguyên nhân sự cố là khách quan, là việc ngoài mong muốn, không có lỗi của thuyền trưởng hay của cơ quan quản lý nào.

Về phía công ty Greenlines DP, ông Trần Song Hải – Giám đốc công ty cũng đã có thông tin chính thức với báo chí.

Theo thông cáo này, tàu hai thân Greenlines DP C3 hành trình Vũng Tàu về Cần Giờ và về Bạch Đằng mang theo 42 khách, trong đó 28 khách về Cần Giờ và 14 khách về TP.HCM.



Đến ghoảng 8 giờ 30, khi cách Cần Giờ khoảng 300m lúc thủy triều cao, tàu có va chạm vật lạ. Thủy thủ đoàn cập bến trả khách an toàn, bình thường và thu xếp cho các hành khách về TP.HCM bằng phương tiện khác. Hiện đang kiểm tra nguyên nhân sự cố.

Ông Hải cũng cho biết tàu C3 chính thức vận hành ngày 30-4-2016, tình trạng kỹ thuật rất tốt, Động Cơ Rolls Royce vận hành mới chỉ 1.300 giờ. Đăng kiểm vẫn còn hiệu lực, chứng chỉ hành nghề của thủy thủ đúng quy định. Thủy thủ đoàn cũng đã được huấn luyện cứu hộ và tham gia diễn tập cứu người rơi xuống nước 2 lần.