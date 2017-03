Phó Bí thư Thành ủy và Công an TP.HCM đến thăm báo Pháp Luật TP.HCM

Đại diện cho Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP.HCM, bà Võ Thị Dung đã gửi lời chúc mừng đến báo.

“Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Thành ủy TP.HCM xin gửi lời chúc mừng đến báo Pháp Luật TP.HCM. Chúc báo tiếp tục là cơ quan đại diện tiếng nói, đại diện pháp lý cho nhân dân thành phố”- bà Dung nói.

Bà Dung cũng gửi lời chúc sức khoẻ đến toàn bộ ban biên tập, đội ngũ phóng viên, công nhân viên của báo. Chúc báo Pháp Luật TP.HCM vững vàng phát triển trong giai đoạn đất nước phát triển và báo chí đổi mới.



Phó Bí thư thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung và Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước . Ảnh: Xuân Huy

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thành ủy - HĐND – UBND – UBMTTQVN TP.HCM trong những năm qua đã tạo điều kiện giúp đỡ báo rất nhiều.



Đoàn đại diện Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP.HCM đến thăm báo Pháp Luật TP.HCM - Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM gửi hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM - Ảnh: Xuân Huy



Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước cũng khẳng định Báo Pháp Luật TP.HCM đã đang và sẽ luôn giữ vững tôn chỉ mục đích của mình. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng báo sẽ luôn cố gắng phát huy sức mạnh trong công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện tốt những nhiệm vụ của một cơ quan báo chí góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Chiều cùng ngày, đoàn Đảng ủy ban giám đốc Công an TP.HCM cũng đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.



Đại tá Đinh Thanh Nhàn – Phó giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng: “Nhân dịp 21-6, Công an TP.HCM có tổ chức đoàn đến thăm và chúc tập thể báo Pháp Luật TP.HCM luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Mong Công an TP.HCM và báo luôn gắn kết, đồng hành cùng nhau trong việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.



Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM tặng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: Xuân Huy



Ngày 17-6, đến chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM còn có đoàn Quận ủy - UBND – UBMTTQVN Quận 2. Ông Trần Đoàn Trung – Trưởng ban Tuyên giáo Quận 2 đại diện đoàn đã gửi lời chúc sức khoẻ, thành công và hạnh phúc đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Mai Ngọc Phước - Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan đã đến thăm và chúc mừng báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. Ông Phước hy vọng các cơ quan sẽ luôn đồng hành cùng báo trong việc giúp người dân hiểu hơn về pháp luật, phục vụ sự phát triển của thành phố.