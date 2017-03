Tiêu cực ở Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận: Tỉnh đề nghị Cục Đăng kiểm hỗ trợ

Trước đó, Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận xãy ra tiêu cực khiến trung tâm này bị Cục Đăng kiểm Việt Nam đóng cửa tuần qua. Ngoài ra chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận triển khai lắp đặt dây chuyền kiểm định thứ hai theo dự án được tỉnh phê duyệt. Bênh cạnh đó, tỉnh giao giám đốc Sở GTVT xem xét và xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cuối tháng 7, ông Nguyễn Minh Cương, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, tháp tùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về tỉnh Bình Thuận kiểm tra tiến độ thi công quốc lộ 1A. Ông Cương cùng một cộng sự ở lại để kiểm tra Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận. Quá trình nhập vai tài xế để đi đăng kiểm, ông Cương phát hiện nhiều sai phạm ở trung tâm này. Được biết ông Cương nguyên là đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng bổ nhiệm làm phó Cục Đăng kiểm vào tháng 1-2014.

PHƯƠNG NAM