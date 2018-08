TP.HCM sẽ sơ tán 50 vạn người khi bão rất mạnh

Theo phương án này, khi có bão mạnh cấp 8-9 sắp đổ bộ trực tiếp vào TP, các quận - huyện, phường - xã - thị trấn và cơ quan chức năng tổ chức di dời dân trong các nhà ở không kiên cố, có khả năng bị sập và những khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Dự kiến sẽ di dời, sơ tán khoảng 106.326 hộ với 500.047 người.

Riêng ở huyện Cần Giờ sẽ di dời, sơ tán khoảng 1.243 hộ với 4.400 người, gồm: xã đảo Thạnh An tổ chức sơ tán cục bộ tại trung tâm xã là 142 hộ với 750 người. Các địa điểm tránh, trú bão: gồm 3 địa điểm ở Trường tiểu học Thạnh An (ấp Thạnh Bình), Trường THCS Thạnh An và Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh An (ấp Thạnh Hòa).