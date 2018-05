Tranh luận về đề xuất lùi thời hạn sửa Luật Công đoàn

Đề xuất rút Luật Công đoàn ra khỏi chương trình làm luật năm 2019 từ các đại biểu (ĐB) thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.



ĐBQH Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị lùi thời hạn xây dựng Luật Công đoàn. Ông đưa ra lý do cho đề xuất này là sau năm năm thực hành luật chưa nảy sinh bất cập, vướng mắc nào.

“Mặt khác, Việt Nam vừa tham gia Hiệp định CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), trong đó có điều khoản về việc người lao động được thành lập tổ chức của mình. Đây là vấn đề mới, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, cần phải có một khoảng thời gian nghiên cứu” - ông Hiểu nói.

Về nội dung này, ĐBQH Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho hay cơ cấu lao động đang thay đổi, lực lượng lao động khu vực ngoài quốc doanh ngày càng tăng hơn khu vực trong quốc doanh - tức cán bộ, công viên chức nhà nước. “Trong lúc đó luật của ta đang nghiêng về bảo vệ người lao động trong quốc doanh chứ chưa tập trung bảo vệ ngoài khu vực quốc doanh” - ông nói. Theo ông, phải bảo vệ người lao động trước giới chủ bằng luật chứ “không phải mang điều lệ, nghị quyết ra được”.

Bên cạnh đó, năm năm qua Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, có nhiều thay đổi, trong đó có đặt ra vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động. “Ta đặt vấn đề sửa Luật Công đoàn như vậy hay nói cách khác là trọng tâm chuyển sang bảo vệ người lao động thuộc khu vực ngoài quốc doanh mà họ đang cần bảo vệ chứ không tập trung khu vực quốc doanh” - ông Chính nhấn mạnh và đề nghị cần sửa đổi và thực hiện công đoàn làm sao cho sát thực tiễn, tránh hình thức hóa, tránh không bám sát cơ sở.

Ngay sau đó, ĐBQH Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng Việt Nam vừa ký kết Hiệp định CPTTP và điều này đặt ra áp lực cho tổ chức công đoàn vì trong đó có điều khoản cho phép người lao động được lập tổ chức của mình. “Điều này dự báo có thể có ba dạng tổ chức công đoàn ra đời. Một là do người lao động tự lập ra. Hai là do người sử dụng lao động lập và thao túng. Ba và đặc biệt quan trọng là tổ chức phản động, đặc biệt là Lao động Việt rồi Việt Tân… Nếu chúng ta sửa bây giờ mà không đặt vấn đề về việc lập các tổ chức đấy thì đến năm 2020 sẽ lại phải sửa tiếp” - ông Cường nói. Ông Cường cũng nêu lý do ngành công đoàn đang phải thực hiện tổ chức đại hội công đoàn các cấp, vì vậy nếu đồng thời “làm hai việc lớn” thì rất khó khăn cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phản đối lập luận của ông Cường, ĐB Ngô Thị Minh nói: “Tôi phản đối về việc cho rút dự thảo luật về công đoàn. “Chúng ta vẫn nói lấy dân làm gốc, chúng ta vẫn nói rằng vì lợi ích của người dân, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tuy nhiên, những bức xúc trong thực tiễn chúng ta thấy cần thiết phải đưa vào trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chúng ta cần phải rất quan tâm”.