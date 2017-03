Trung tâm pháp y ít việc vì không được chọn giám định

“Theo báo cáo của các tỉnh, từ khi Luật Giám định tư pháp 2013 ra đời cho phép cơ quan tố tụng, mà 95% là cơ quan điều tra được chọn trung tâm pháp y (TTPY) cấp tỉnh hoặc Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS) thuộc công an tỉnh giám định thì đa số không trưng cầu ở TTPY”. ThS Trần Thị Trang, Vụ phó Vụ Pháp chế Bộ Y tế, cho biết như vậy tại hội thảo định hướng xây dựng quy chế phối hợp giữa TTPY và Phòng KTHS trong việc trưng cầu giám định pháp y ngày 4-12.

Theo bà Trang, báo cáo của 50 TTPY các tỉnh có hơn 1/3 giảm mạnh số lượng công việc. Đáng chú ý có 13 TTPY cả năm không được chọn trưng cầu giám định một vụ việc nào, toàn bộ đều giao về Phòng KTHS thuộc công an tỉnh. Trong khi trước đây có trung tâm mỗi năm giám định pháp y hơn 300 vụ.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang cho hay trên thế giới có ba nước giao cho ngành công an giám định pháp y là Trung Quốc, Cuba và Việt Nam. “Các nước giao cho các đơn vị độc lập với vụ án giám định pháp y để đảm bảo tính khách quan” - ông nhận định. Theo ông Quang, theo Luật Giám định tư pháp, các cơ quan điều tra được chọn nơi giám định toàn bộ vụ việc giao công an không sai về nguyên tắc. “Tại sao cơ quan điều tra chỉ trưng cầu Phòng KTHS của công an tỉnh? Phải chăng TTPY không đảm nhiệm được nhiệm vụ? Ngành công an thực hiện giám định thì có đảm bảo được tính độc lập, khách quan không?” - ông đặt vấn đề. Đồng quan điểm, đại diện Vụ Pháp chế Bộ Tư pháp cho rằng có sự bất thường khi TTPY đã từng làm tốt thì không được chọn trưng cầu mà chỉ tập trung pháp y công an.

Phó Trưởng phòng KTHS - Bộ Công an Cao Xuân Trung cho rằng việc cơ quan tố tụng chọn nơi nào giám định pháp y là xuất phát từ nhu cầu. “Nơi nào làm tốt thì người ta chọn. Do đó không nên hạn chế sự phát triển của pháp y công an như một số nội dung tại dự thảo quy chế phối hợp của Bộ Y tế” - ông phát biểu. “Tôi đến TTPY tỉnh Kiên Giang thấy nơi này đầu tư bài bản và hoạt động tốt. Nhưng từ khi có Luật Giám định tư pháp thì việc trưng cầu ở đây sụt giảm mạnh. Lý do tại sao?” - đại diện Vụ Pháp chế Bộ Tư pháp băn khoăn. Cũng theo đại diện Bộ Tư pháp, có một số lãnh đạo công an tỉnh có văn bản chỉ đạo cơ quan điều tra chỉ trưng cầu Phòng KTHS công an tỉnh giám định.

CẨM TÚ