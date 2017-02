Việt Nam - Brunei cam kết duy trì hòa bình ở biển Đông

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc thời gian qua Brunei giải quyết vấn đề ngư dân - tàu thuyền Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, cũng như tăng cường quan hệ ASEAN với các nước đối thoại, trong đó có quan hệ ASEAN - Trung Quốc; đồng thời cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Pehin Dato Lim Jock Seng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam và Brunei chia sẻ nhiều quan điểm, nhất là xây dựng biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác và hữu nghị. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định sẽ sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài, ổn định cho Brunei.