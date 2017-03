Vô cớ bắt người, trưởng công an xã chỉ bị khiển trách

“Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đang giám sát Đảng ủy Công an huyện Phú Hòa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tố giác tội phạm với ông Huỳnh Tấn Trà, Trưởng Công an xã Hòa Định Đông. Đoàn giám sát do ông Anh làm trưởng đoàn, các thành viên là đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, VKSND tỉnh, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy” - ngày 8-9, ông Đặng Quang Anh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, thông tin.

Theo ông Anh, sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa kết luận, tham mưu để UBND huyện ra quyết định khiển trách ông Trà, có dư luận không đồng tình, cho rằng mức kỷ luật này quá nhẹ. Gia đình bà Võ Thị Sứ (ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông) cũng liên tục có đơn khiếu nại.

Qua kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận thấy việc xử lý kỷ luật với ông Trà chưa tương xứng với hành vi vi phạm. UBND huyện, Công an huyện Phú Hòa chưa xem xét, đánh giá toàn diện tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm gây ra. Do vậy, đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, dấu hiệu vi phạm (nếu có) của Đảng ủy Công an huyện Phú Hòa trong quá trình giải quyết tố giác tội phạm của gia đình bà Sứ với ông Trà.





Vợ chồng bà Sứ và con trai không đồng tình với hình thức kỷ luật khiển trách đối với trưởng công an xã. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Anh cho biết thêm đoàn giám sát sẽ làm rõ căn cứ pháp lý mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa kết luận về các vi phạm của ông Trà, sau đó tham mưu để UBND huyện ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Trà. Cùng đó làm rõ Công an huyện Phú Hòa đã điều tra, xác định, đánh giá như thế nào với các hành vi vi phạm của ông Trà như tổ chức kiểm tra hộ khẩu gia đình bà Sứ không đúng quy trình, quy định; ký giấy mời anh Nguyễn Kim Thành (20 tuổi, con bà Sứ) đến trụ sở công an xã làm việc lúc 1 giờ 40 sáng 29-3; ông Trà không trung thực, gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết tố giác tội phạm…

“Đoàn giám sát cũng làm rõ có hay không việc ông Trà còng tay, dùng dùi cui, roi điện đánh anh Thành tại trụ sở công an xã gần hai tiếng đồng hồ, gây thương tích chỉ để tìm thủ phạm ném vỡ cửa kính nhà ông như tố cáo của anh Thành. Ngoài ra, vì sao sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Sứ nhiều lần yêu cầu công an huyện cho anh Thành đi giám định thương tật nhưng hơn một tháng sau công an mới đưa đi giám định…” - ông Anh thông tin.