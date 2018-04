Vụ sập giàn giáo: 11 công nhân may mắn thoát chết

Trưa 25-4, thông tin từ Công an TP Huế cho biết 11 người công nhân sau khi vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe đa phần bị thương tích nhẹ, đến thời điểm hiện nay nhiều người đã xuất viện, riêng một trường hợp bị gãy chân đang tiếp tục điều trị.



Công nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, diện tích sàn bê tông sập đổ là 275 m2.

Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với chủ thầu thi công là ông Nguyễn Thế Anh (34 tuổi, trú phường Phú Nhuận) và chủ đầu tư là ông Nguyễn Xuân Hiệp để làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 25-4, nhiều công nhân đang thi công cây xăng dầu tại đường Ngự Bình (TP Huế) thì giàn giáo thi công bỗng dưng bị đổ sập làm 11 công nhân bị thương tích.

Nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng Công an TP Huế cùng với Công an phường An Tây và Trường An đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng đã phải đào bới để tìm kiếm các nạn nhân đưa ra khỏi đống đổ nát.