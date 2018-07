Đạo nhạc, một thí sinh bị loại khỏi 'sô' của VTV

Sau hơn một tuần kể từ làn sóng phản ứng từ cộng đồng mạng dành cho trường hợp thí sinh Trần Văn An với nghi án đạo nhạc trong ca khúc Think of me; ban tổ chức chương trình The Debut đã công bố loại thí sinh khỏi sân chơi này.

Cụ thể, ở tập sáu vòng thứ ba – Vòng Đào thải của chương trình The Debut vào tối 13-7 Trần Văn An trình diễn ca khúc Think of me do chính anh sáng tác. Ngay sau khi phát sóng, chương trình đã nhận được sự phản ứng từ cộng đồng nghe nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng ca khúc này giai điệu tương đồng với ca khúc Instagram (Dean) và có đoạn điệp khúc với giai điệu gần như tương đồng với That XX (G-Dragon). Ngoài Fanpage K-pop, nhiều khán giả Việt còn cho rằng ca khúc có những đoạn giống La la la của Soobin Hoàng Sơn.

Thí sinh Trần Văn An - Ảnh: WePro



Trong tuần qua, ban tổ chức chương trình đã làm việc với thí sinh này và thí sinh đã xác nhận có đạo nhạc. “Tôi không có ý định chiêu trò hay tạo scandal gì cả. Nhưng không hiểu sao trong đầu em lại nổi lên ý định muốn thử cảm giác đó. Tôi nhìn những tấm gương như Sơn Tùng chẳng hạn, xem thử bị người ta nói như thế thì sẽ ra sao. Tôi nghĩ là em hiểu sai về chuyện của Sơn Tùng. Sơn Tùng là người truyền cảm hứng, ý tôi không phải chuyện xấu kia, nhưng e là nhiều người hiểu sai cách thức, hiểu đó là phương pháp, hay nói thẳng ra là chiêu trò hay gì đó. Tôi chỉ muốn nói là tôi đã thật sự cố tình làm sai ở vòng thi vừa rồi”, thí sinh Trần Văn An chia sẻ.





Thí sinh Trần Văn An nói: T"ôi nhìn những tấm gương như Sơn Tùng chẳng hạn, xem thử bị người ta nói như thế thì sẽ ra sao" - Ảnh: WePro

Nói về việc đạo nhạc của thí sinh, nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy, cho rằng: “Chúng ta có thể sẽ chứng kiến những nóng vội của tuổi trẻ, những quyết định sai lầm. Và The Debut là một chương trình truyền hình thực tế, mỗi thí sinh như một nhân vật và mỗi diễn biến như một bài học dành cho khán giả trẻ. Ở sân chơi này, luật chơi là luật chơi, đạo nhạc là đạo nhạc, không đạo nhạc là không đạo nhạc, không thể lẫn lộn tại The Debut. An đã thừa nhận mình đạo nhạc, chúng tôi đánh giá cao thái độ của Trần Văn An vì đây là một quyết định trung thực hiếm hoi. Tuy vậy, An buộc phải dừng chân tại sân chơi này để đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh còn lại. Bạn ấy sẽ lại chinh phục ước mơ của mình ở một thời điểm khác trong một cơ hội khác".



Việc loại Trần Văn An khỏi chương trình sẽ được công bố trong tập thứ tám của chương trình phát sóng vào 21 giờ ngày 27-7 tới trên kênh VTV3.