'Việt Nam khúc kiêu hùng', lời nhắc nhẹ nhàng về giá trị của hòa bình 22/04/2026 17:39

(PLO)- MV Việt Nam khúc kiêu hùng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của hòa bình, về lòng biết ơn đối với quá khứ.

Ngày 22-4, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức phát hành MV Việt Nam khúc kiêu hùng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật khi lần đầu tiên giới thiệu một sản phẩm mang đậm tinh thần quê hương, đất nước.

Ca khúc tiếp tục ghi dấu sự hợp tác giữa nam ca sĩ và nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa).

Trước đó, bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, Anh Quân lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ nhưng khá lặng lẽ trong nhiều năm. Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi anh gặp nhạc sĩ Tú Dưa và được hỗ trợ để vào TP.HCM phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp hơn.

Bố của ca sĩ Anh Quân Idol, một thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, chia sẻ tại buổi ra mắt MV của con trai. Ảnh: HOÀ NGUYỄN

Cũng trong giai đoạn này, Anh Quân tạo dấu ấn với ca khúc E là không thể phát hành cuối năm 2023, hiện đã vượt mốc hơn 120 triệu lượt xem và tạo nên làn sóng “cover” rộng rãi trên mạng xã hội.

Việt Nam khúc kiêu hùng được nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác từ cách đây 7 năm nhưng chưa phát hành, với mong muốn tìm được giọng ca phù hợp để truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm.

Đây là ca khúc được viết bằng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, mang màu sắc tự sự, sâu lắng và gần gũi, thay vì cách tiếp cận hào sảng, cổ động thường thấy.

Tác phẩm tiếp tục thể hiện dấu ấn sáng tác quen thuộc của Tú Dưa với ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc. Tuy nhiên, ở ca khúc này, chất liệu ấy được phát huy ở một sắc thái mới: Kiêu hùng nhưng không khô cứng, tự hào mà vẫn mềm mại, giàu chất thơ.

Bài hát như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về quá khứ hào hùng, về sự biết ơn và trân trọng đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì nền hòa bình hôm nay.

Sự kết hợp giữa Tú Dưa và Anh Quân Idol tạo nên điểm nhấn đáng chú ý. Nếu nhạc sĩ mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác, thì giọng hát nam cao, sáng và cách thể hiện chân thành của Anh Quân giúp truyền tải trọn vẹn tinh thần đó đến người nghe.

Phần phối khí do nhạc sĩ Thanh Bình đảm nhiệm, kết hợp nhiều chất liệu như symphony, cinematic, rock, dàn dây, violin, guitar… tạo nên không gian âm nhạc vừa trang trọng, vừa da diết. Các lớp âm thanh được xử lý tinh tế, góp phần làm nổi bật chiều sâu cảm xúc của tác phẩm.

Khác với hình dung quen thuộc về các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Anh Quân Idol lựa chọn cách thể hiện mềm mại, tiết chế và giàu cảm xúc. Nam ca sĩ xử lý bài hát theo hướng tăng dần cao trào, từ nhẹ nhàng ở phần đầu, da diết ở phần giữa đến bùng nổ ở đoạn cao trào, giúp ca khúc lan tỏa tự nhiên.

Nhạc sĩ Tú Dưa cho biết ca khúc Việt Nam khúc kiêu hùng được anh sáng tác từ cách đây 7 năm. Ảnh: HOÀ NGUYỄN

Anh Quân Idol cho biết, với những ca khúc về quê hương, điều quan trọng nhất là cảm xúc chân thành và lòng tự hào dân tộc. Anh cũng thừa nhận việc cân bằng giữa yếu tố cảm xúc và kỹ thuật là thách thức lớn, bởi nếu thể hiện quá mạnh sẽ dễ mang tính trình diễn, còn quá nhẹ lại thiếu khí thế cần thiết.

MV Việt Nam khúc kiêu hùng được xây dựng theo hướng kể chuyện giàu tính điện ảnh. Nội dung xoay quanh hình ảnh một người mẹ từng đi qua thời chiến, nay trở lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để nhìn lại ký ức. Qua đó, MV gợi nhắc những mất mát, hy sinh và giá trị của hòa bình hôm nay.

Hình ảnh người mẹ trở thành biểu tượng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh trong chiến tranh. Điểm nhấn xuyên suốt MV là ánh mắt trĩu nặng nhưng chan chứa yêu thương, chứa đựng cả một đời ký ức và chờ đợi.

Đan xen với dòng hồi tưởng là những hình ảnh về lễ diễu binh, diễu hành và sự xuất hiện của các thế hệ trẻ, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. MV khép lại bằng khoảnh khắc người mẹ mỉm cười, vẫy tay như chào những người lính trở về từ ký ức, để lại dư âm sâu lắng về cái giá của hòa bình.

Sự xuất hiện của nhạc sĩ Tú Dưa cùng hai con trong MV mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ trong tình yêu quê hương, đất nước.

Anh Quân Idol, tên thật Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội, tốt nghiệp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh được biết đến là nghệ sĩ kín tiếng, theo đuổi con đường nghệ thuật bền bỉ và giữ hình ảnh sạch, tránh scandal.

Ra mắt trong dịp tháng Tư nhiều ý nghĩa, Việt Nam khúc kiêu hùng không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của hòa bình, về lòng biết ơn đối với quá khứ và về trách nhiệm gìn giữ những điều tốt đẹp cho tương lai.