TP.HCM: Khai mạc triển lãm ảnh 'Việt Nam - Một dải non sông' 23/04/2026 12:17

Ngày 23-4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy TP.HCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Các đại biểu tham dự buổi triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Tham dự triển lãm có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại buổi triển lãm, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ôn lại Đại thắng mùa Xuân 1975, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, bản hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết các cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia như “Tổ quốc bên bờ sóng” và “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động từ năm 2020, đã trở thành diễn đàn nghệ thuật có giá trị, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong các tầng lớp nhân dân.

Tại triển lãm ảnh lần này, 153 tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu, phản ánh sinh động vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam từ miền núi, biên giới đến biển đảo; đồng thời khắc họa đời sống, lao động, chiến đấu của các tầng lớp nhân dân.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (hàng đầu, bên trái) cùng ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài ra, không gian triển lãm còn tái hiện chặng đường đấu tranh anh dũng của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời làm nổi bật những thành tựu của TP.HCM sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh, TP.HCM đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ lớn của cả nước, giữ vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM và ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (bìa phải) cùng các đại biểu tham quan tại buổi triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Theo bà Tuyết, thông qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, triển lãm không chỉ ghi lại những khoảnh khắc chân thực về sự phát triển của thành phố mà còn thể hiện rõ sức sống của một đô thị văn minh, hiện đại, năng động và nghĩa tình.

Qua đó, bà Tuyết cho rằng triển lãm là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, nhằm bồi đắp niềm tự hào và khát vọng xây dựng đất nước.

Trong khuôn khổ buổi triển lãm, các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HẢI NHI

Sáng cùng ngày, triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn” trưng bày 100 ảnh màu và đen trắng, tái hiện cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cũng như quá trình xây dựng, phát triển của TP.HCM sau ngày thống nhất.

Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức hai triển lãm chuyên đề khác, gồm “Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ” với 40 tác phẩm tại đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) và “Giai cấp công nhân TP.HCM đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc” với 55 tác phẩm tại tuyến Nguyễn Du - Đồng Khởi.

Song song đó, các triển lãm này còn được tổ chức tại Công viên Nguyễn Du (TP.HCM), phường Thủ Dầu Một và Nhà truyền thống cách mạng tại số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu.

Được biết, chuỗi triển lãm diễn ra từ ngày 23-4 đến hết 12-5-2026.