Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm TP.HCM lần 5 15/04/2026 10:34

(PLO)-Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, nhóm ngành lương thực thực phẩm đóng góp khoảng 14–15% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố. Đây là ngành mũi nhọn trong cơ cấu công nghiệp đô thị và là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu ưu tiên phát triển.

Ngày 15-4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm TP.HCM lần 5 năm 2026 (HCMC FOODEX 2026).

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM ( ITPC) phối hợp Hiệp Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức.

Triển lãm quy tụ hơn 350 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề Hương vị toàn cầu – Giá trị Việt Nam, sự kiện nhằm giới thiệu các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đây là các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cùng các đại biểu tại một gian hàng. Ảnh: TÚ UYÊN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM ông Nguyễn Lộc Hà cho biết, TP.HCM là trung tâm chế biến lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước. Ngành này chiếm khoảng 30-35% giá trị sản xuất ngành của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhóm ngành lương thực thực phẩm đóng góp khoảng 14–15% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố. Đây là ngành mũi nhọn trong cơ cấu công nghiệp đô thị và là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu ưu tiên phát triển.

Trong quý I-2026, kinh tế TP.HCM tăng 8,27%, đạt mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm gần đây. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành lương thực thực phẩm đứng thứ hai, tăng 12% so với cùng kỳ.

Theo ông Hà, để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trước nhiều khó khăn hiện nay, thành phố đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực và quyết liệt như tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Thành phố cũng tập trung chuyển đổi số, thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu. Các chương trình kết nối nguồn vốn hỗ trợ cũng được tăng cường để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc ITPC cho biết: "Sau bốn kỳ tổ chức thành công, HCMC FOODEX 2026 từng bước khẳng định vị thế là sự kiện uy tín, chuyên nghiệp". Sự kiện thu hút hàng trăm nhà sản xuất, nhà phân phối và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.

Ban Tổ chức cam kết không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Các chương trình hội thảo chuyên đề, kết nối giao thương và giới thiệu công nghệ tiên tiến sẽ được đẩy mạnh để mang lại giá trị thiết thực.

HCMC FOODEX 2026 kỳ vọng trở thành điểm hẹn chiến lược cho các địa phương và doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để các sản phẩm chất lượng cao tiếp cận thị trường toàn cầu.

Sự thành công của triển lãm sẽ tạo xung lực thúc đẩy ngành lương thực thực phẩm phát triển nhanh và bền vững. Điều này góp phần khẳng định vị thế của nông sản và thực phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.