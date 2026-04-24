Tác phẩm 'Sức sống mới' về không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đạt giải nhất cuộc thi ảnh

(PLO)- Tác phẩm “Sức sống mới” chụp về không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19 của tác giả Tống Trần Sơn đạt giải nhất cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Sáng ngày 24-4, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Lễ trao giải và triển lãm ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2. Cuộc thi được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026.

Cuộc thi năm nay thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh, xoay quanh chủ đề “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”, phản ánh đời sống đô thị, con người và không khí mùa xuân của TP.HCM.

Lễ trao giải là dịp tôn vinh các tác giả và tác phẩm xuất sắc ở nhiều hạng mục, đồng thời tổng kết hành trình sáng tạo của cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Bên cạnh hoạt động trao giải, Ban tổ chức cũng trưng bày, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu nhằm lan tỏa rộng rãi những góc nhìn đẹp về TP.HCM.

Tác phẩm “Sức Sống mới” của tác giả Tống Trần Sơn đã đạt giải nhất cuộc thi. Đây là tác phẩm ghi lại hình ảnh không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19, công trình mang ý nghĩa tri ân và hồi sinh sau đại dịch.

Điều đáng nói, tác giả Tống Trần Sơn không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Là người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh Sơn thích chụp ảnh như một cách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của đời sống thường nhật.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi (bìa phải) cùng ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải nhất cho tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm “Sức sống mới”. Ảnh: THUẬN VĂN

Bức ảnh được anh thực hiện ngẫu hứng trong lần đầu đưa hai con đến công viên. Không chuẩn bị trước, anh sử dụng flycam để tìm góc nhìn phù hợp, kết hợp quan sát trực tiếp. Khoảnh khắc khiến anh bấm máy là khi nhạc nước bắt đầu, các tia nước vươn lên tạo hình giọt nước, rất đông người dân ngồi xung quanh biểu trưng tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Hình ảnh đó gợi xúc cảm mạnh trong anh.

Dù sau đó quay lại thử nghiệm nhiều góc chụp khác, anh vẫn chọn tấm ảnh đầu tiên để dự thi vì chứa đựng trọn vẹn cảm xúc ban đầu, đồng thời có bố cục hài hòa, làm nổi bật biểu tượng trung tâm. Theo anh, yếu tố thời điểm cũng đóng vai trò quan trọng khi cảnh quan còn xanh tươi, tạo nên sự giao thoa giữa ký ức và nhịp sống hiện tại.

Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả Tống Trần Sơn bày tỏ sự bất ngờ khi được xướng tên ở vị trí cao nhất. Theo anh, 50 tác phẩm vào chung khảo đều có thông điệp riêng, cùng góp phần khắc họa một TP.HCM đang đổi thay bằng những góc nhìn mới mẻ.

Riêng tác phẩm của mình, anh Sơn cho biết cảm hứng chụp hình của anh đến từ những chuyển động tích cực của thành phố đem lại nhiều năng lượng an lành và tươi mới cho người dân, đặc biệt là trong việc cải tạo các khu đất trống thành không gian công cộng.

“Hình ảnh các bạn trẻ vui chơi, người dân tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng hay tận hưởng không gian công cộng mỗi buổi chiều đã mang lại cho tôi nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Từ đó, tôi chọn thể hiện tác phẩm với chủ đề "sức sống mới", như một cách ghi lại sự hồi sinh của thành phố sau đại dịch” - anh Sơn chia sẻ.

Nhận xét về tác phẩm đạt giải nhất, giám khảo Ngô Trần Hải An cho biết tác phẩm không chỉ là một khoảnh khắc đẹp về thị giác, mà còn là một cách kể chuyện giàu cảm xúc: Tưởng nhớ nhưng không chìm trong nỗi đau, nhìn lại để thêm mạnh mẽ bước tiếp. Một quá khứ được giữ lại bằng sự trân trọng, và được soi sáng bằng hy vọng.

“Về kỹ thuật, bức ảnh có bố cục trung tâm rõ ràng, với giọt nước nằm giữa khung hình như điểm neo thị giác. Trung tâm bức ảnh là giọt nước bật lên từ đài phun, được bắt trọn trong khoảnh khắc mong manh.

Phía sau giọt nước là những người trẻ ngồi quây quần, bình yên trong không gian công cộng. Chi tiết ấy khiến bức ảnh có thêm nhịp thở đời thường: Thành phố nghĩa tình này luôn nhắc nhớ, tri ân và đang phát triển vươn mình mạnh mẽ” - Giám khảo Hải An nhận xét.

Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 được đặt Công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM) có quy mô 4,3ha, được khánh thành vào tối 12-2-2026. Tâm điểm của công trình là quảng trường hình tròn rộng 1.800m², nơi đặt Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Tượng đài cao 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi. Bên trong giọt nước là hình trái tim, biểu tượng của sự tri ân và tình yêu thương. Công trình chuyển tải ba thông điệp chính: sự hồi sinh; lòng nhân nghĩa và tinh thần đoàn kết; hướng tới tương lai.

PLO xin giới thiệu đến độc giả các tác phẩm đạt giải của cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2

Tác phẩm "Sức sống mới" của tác giả Tống Trần Sơn đạt giải nhất cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2.

Bộ ảnh “Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hoá và phát triển” của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng đạt giải nhì.

Tác phẩm “Giao nhập” của tác giả Thái Viết Hoàn đạt giải ba.

Tác phẩm “Lễ hội Chùa bà Thiên Hậu Bình Dương” của tác giả Nguyễn Ngọc Cường đạt giải ba.

Tác phẩm "Trên dòng kênh tẻ" của tác giả Hồ Sỹ Long đạt giải khuyến khích.

Tác phẩm "Đồng diễn áo dài xưa" của tác giả Lê Hoàng Minh đạt giải khuyến khích.

Tác phẩm "Ngựa vàng tung vó" của tác giả Lê Hữu Nghị đạt giải khuyến khích.

Tác phẩm "Vững niềm tin" của tác giả Lưu Thị Kim Phượng đạt giải khuyến khích.

Tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh - Vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển" của tác giả Lê Hoàng Mến đạt giải khuyến khích.

Tác phẩm "Mùa săn lộc biển đầu xuân ở vùng vùng ven biển TP.HCM" của tác giả Nguyễn Văn Khởi đạt giải khuyến khích.

Tác phẩm "Đêm giao thừa trên vòng xoay Đài Liệt Sỹ - Vũng Tàu" của tác giả Dương Công Sơn đạt giải tác phẩm được yêu thích nhất.

Tác phẩm "Sắc Xuân ở Hòn Ngọc phía Đông TP.HCM" của tác giả Nguyễn Văn Khởi đạt giải tác phẩm được yêu thích nhất.

Tác phẩm "Chuẩn bị đón Xuân" của tác giả Đỗ Trọng Danh đạt giải tác phẩm được yêu thích nhất.

Tác phẩm "Đối kháng" của tác giả Quốc Huy đạt giải tay máy trẻ ấn tượng.

Tác phẩm "Kim Long vui xuân" của tác giả Hoàng Bích Nhung đạt giải Truyền cảm hứng.

Trước đó, cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã diễn ra từ ngày 6-6-2025 đến 6-9-2025, với chủ đề “TP.HCM - Thành phố xanh, hiện đại và phát triển” cũng đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dự thi.

