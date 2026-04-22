Cách nhìn mới về di sản qua công nghệ AI với MV 'Tính chuyện trăm năm' 22/04/2026 14:25

(PLO)- MV “Tính chuyện trăm năm” không chỉ kể lại một đám cưới, mà còn thể hiện cách nhìn mới đối với di sản.

MV Tính chuyện trăm năm là sản phẩm mới của ca sĩ AnhHI Thanh Cường, do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác, kết hợp cùng đạo diễn hình ảnh & AI Artist Xuân Mạnh AI thực hiện.

Đây là ca khúc thuộc album Thương câu dân ca phát hành đầu năm 2026 và là sản phẩm thứ hai của nam ca sĩ được thực hiện MV với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Tác phẩm mang màu sắc dân gian Bắc Bộ nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, hướng đến khán giả trẻ.

Đậm chất dân gian trong câu chuyện tình yêu “trăm năm”

Tính chuyện trăm năm được xây dựng từ chất liệu âm nhạc hát mừng đám cưới, mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ nhưng không đi theo hướng phục dựng nguyên bản.

Thay vào đó, ca khúc được “làm mềm” trong cấu trúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ, với lối hát đối đáp gợi liên tưởng đến các làn điệu quan họ, chèo.

Ekip thực hiện MV "Tính chuyện trăm năm". Ảnh: H.P

Theo AnhHI Thanh Cường, ca khúc thể hiện những rung động rất đời thường trong tình yêu: từ hồi hộp, mong chờ đến khát khao gắn bó lâu dài. “Trăm năm” không chỉ là lời hẹn ước mà còn nhấn mạnh giá trị bền vững của hôn nhân, gắn với trách nhiệm và sự gắn bó giữa hai gia đình.

Một điểm nhấn đáng chú ý là phần ngâm theo lối lẩy Kiều do NSND Thanh Hoài thể hiện. Đoạn lẩy Kiều xuất hiện như một điểm lặng, góp phần mở ra chiều sâu văn hóa, gợi nhắc những giá trị về “nghĩa nặng tình sâu” trong đời sống người Việt.

Toàn bộ MV được thực hiện bằng công nghệ AI dưới dạng hoạt hình, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đám cưới chuột – một tác phẩm tiêu biểu của dòng tranh dân gian Đông Hồ.

Trong nguyên bản, Đám cưới chuột mang tính châm biếm xã hội phong kiến. Tuy nhiên, ê-kíp đã “viết lại” câu chuyện theo hướng hiện đại, tập trung vào không khí hạnh phúc, ấm áp của một đám cưới làng quê. Việc thay đổi này nhằm đưa hình ảnh dân gian đến gần hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là giới trẻ.

Sản phẩm cũng ra mắt trong bối cảnh nghề làm tranh Đông Hồ vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (tháng 3-2026). Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, đây là cách để góp phần lan tỏa giá trị di sản bằng hình thức sáng tạo mới.

Công nghệ AI mở ra hướng tiếp cận mới cho di sản

MV tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ với những hình ảnh quen thuộc như mái nhà ba gian hai chái, giàn trầu, cây cau, sân gạch, ao nước. Câu chuyện xoay quanh hành trình chuẩn bị đám cưới của hai nhân vật “chuột”, với các nghi lễ truyền thống như trầu cau, sính lễ, rước dâu.

Hai không gian nhà trai – nhà gái được xây dựng song song, phản ánh tâm lý hồi hộp, mong chờ của đôi uyên ương. Không khí sum vầy của gia đình, họ hàng được thể hiện rõ nét, làm nổi bật giá trị văn hóa cộng đồng.

Đáng chú ý, chi tiết “cống nạp cho mèo” trong tranh gốc được thay bằng hình ảnh trẻ em vui đùa, nhận lì xì. Sự thay đổi này tạo nên không khí vui tươi, tích cực, phù hợp với đời sống hiện đại.

Hình ảnh trong MV "Tính chuyện trăm năm". Ảnh: NSX

Ở đoạn kết, khi đoàn rước dâu đi qua cổng “Làng hạnh phúc”, các nhân vật chuột dần “hóa người”, trong đó chú rể trở thành AnhHI Thanh Cường. Đây là chi tiết mang tính biểu tượng, thể hiện sự chuyển tiếp từ không gian dân gian sang đời sống hiện thực.

Theo đạo diễn Xuân Mạnh AI, việc sử dụng công nghệ AI để kể một câu chuyện thuần Việt là một thử thách, đòi hỏi quá trình nghiên cứu và chỉnh sửa kỹ lưỡng để giữ được tinh thần văn hóa.

Ê-kíp cho rằng MV không phải là sự phục dựng tranh Đông Hồ mà là một cách kể chuyện mới bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Qua đó, di sản không bị giới hạn trong quá khứ mà có thể tiếp tục được tái tạo và lan tỏa.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nhận định, MV đã giúp ca khúc được mở rộng thêm tầng ý nghĩa, làm nổi bật tinh thần sum vầy, đoàn kết của gia đình và cộng đồng làng quê Việt Nam.

MV Tính chuyện trăm năm vì vậy không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn gợi mở cách tiếp cận mới đối với di sản: kết hợp giữa truyền thống và công nghệ, để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.