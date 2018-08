Phan Thị Mơ đăng quang Hoa hậu Đại sứ du lịch Thế giới 2018

Để chiến thắng giành chiếc vương miện, Phan Thị Mơ đã vượt qua 49 thí sinh đến từ khắp thế giới. Ngoài ra, Phan Thị Mơ được trao giải Best Tourism Dress (Trang phục quảng bá du lịch xuất sắc nhất).



Bên cạnh danh hiệu cao nhất dành cho Phan Thị Mơ, hai danh hiệu khác là World Toursim Queen và World Miss Couture lần lượt được trao cho đại diện Hong Kong và Chile. Danh hiệu á hậu 1 được trao cho đại diện Thái Lan, danh hiệu á hậu 2 thuộc về đại diện Bolivia, danh hiệu á hậu 3 thuộc về đại diện Mongolia.



Các giải phụ của cuộc thi bao gồm: Best Nation Custome (Quốc phục đẹp nhất) thuộc về đại diện Malaysia. Miss Talent (Người đẹp tài năng) thuộc về đại diện Kiev-Ukraine. Trình diễn bikini xuất sắc nhất thuộc về đại diện Thái Lan. Miss áo dài thuộc về đại diện Philippines.

Miss Social Media (Người đẹp truyền thông) thuộc về đại diện Malaysia. Miss Charity Ambassador (Người đẹp nhân ái) thuộc về đại diện Hàn Quốc. Best Tourism Video (video Du lịch xuất sắc nhất) thuộc về đại diện Mongolia. Miss Perfect Skin (Thí sinh có làn da đẹp nhất) thuộc về Kiev-Ukraine. Best in Catwalk (Trình diễn catwalk đẹp nhất) thuộc về đại diện Bulacan-Philippines. Best Resort Wears (Trang phục dạo biển đẹp nhất) thuộc về đại diện Armenia.

Phan Thị Mơ sinh năm 1990, quê gốc Tiền Giang. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m, cân nặng 46 kg và số đo ba vòng 90-57-100. Trong số 50 thí sinh tham dự cuộc thi năm nay, đại diện Việt Nam nằm trong top 18 thí sinh sở hữu hình thể đẹp nhất (Best Body). Phan Thị Mơ được mọi người biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012 và lọt top 5. Cô là một trong những thí sinh được đánh giá rất cao trong vòng thi ứng xử.

Tại phần thi ứng xử của cuộc thi năm nay, khi nhận được câu hỏi “Nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời của bạn là gì?”, Phan Thị Mơ cũng đã có câu trả lời bằng tiếng Anh để đăng quang: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là sức khỏe. Có sức khỏe mới có thể trải nghiệm, yêu thương và lan tỏa những năng lượng tích cực làm đẹp cho đời. Chính vì vậy nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là bệnh tật. Chúng ta không biết khi nào bệnh tật sẽ đến với mình, với những người thân yêu và quật ngã chúng ta, ngăn cản chúng ta thực hiện mơ ước của mình. Bởi thế mỗi chúng ta nên biết trân trọng và giữ gìn sức khỏe của mình và người thân, để có nền tảng làm bất cứ điều gì mà ta muốn”.

Hình ảnh Phan Thị Mơ và đêm chung kết cuộc thi:



Khoe vương miện.



Top 3 cuộc thi.



Top 6 cuộc thi.



Phút đăng quang.



Phần thi áo tắm.



Phần thi dạ hội.



Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao vương miện.



Thi áo tắm.



Nhận sự chúc mừng.



Phút đăng quang.



Phan Thị Mơ (áo tắm vàng) nổi bật về hình thể.



Trình diễn trang phục truyền thống của Thái Lan.



Trả lời ứng xử.



Niềm vui của những người đẹp nhận giải.



Nói cảm nghĩ khi đăng quang.



Giành chiến thắng.