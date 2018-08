The Face 2018: Trà sữa Macchiato Không Độ là nhà tài trợ chính

Chiều 23-8, tại TP.HCM, đơn vị sở hữu bản quyền sản xuất chương trình truyền hình thực tế The Face tại Việt Nam đã tổ chức giới thiệu chương trình The Face Vietnam – Gương mặt Người mẫu Việt Nam 2018 và công bố nhà tài trợ chính là nhãn hàng Trà sữa Macchiato Không Độ - Ngon khó cưỡng của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.



Ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát (giữa) và bà Lê Thị Quỳnh Trang, Giám đốc sản xuất chương trình (ngoài cùng bên phải).



Sự xuất hiện của ba huấn luyện viên gồm siêu mẫu Võ Hoàng Yến, ca sĩ – diễn viên Minh Hằng và siêu mẫu Thanh Hằng được kỳ vọng đem đến cho mùa giải The Face Vietnam 2018 sự sôi động, đa dạng về thử thách và chất lượng về chuyên môn.



Nhân tố cuối cùng tạo nên bộ sậu của The Face Vietnam 2018 là Host Nam Trung, một chuyên viên trang điểm, giám đốc sáng tạo và là giám khảo nhiều năm của Vietnam Next Top Model. Nam Trung gây ấn tượng mạnh bởi cá tính thời trang độc đáo, phát ngôn sắc sảo cùng con mắt chuyên môn của hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề. Host Nam Trung được kỳ vọng sẽ là người dẫn dắt cuốn hút và hấp dẫn, đồng thời là nhân tố kết nối các huấn luyện viên và thí sinh với nhau.

Trải qua nhiều vòng sơ tuyển khốc liệt như Catwalk với trang phục tự chọn, Catwalk giấu mặt, Chụp ảnh mặt mộc và Phỏng vấn, “bộ ba quyền lực” trên cùng nhà sản xuất đã chọn ra được top 36 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

Nhưng, sự lộ diện các các gương mặt sáng giá này sẽ làm cho chương trình kịch tính bởi chỉ có 15 gương mặt cuối cùng được chọn vào 3 đội của các huấn luyện viên. Với đội hình hoàn chỉnh gồm 5 thành viên mỗi đội bao gồm cả nam và nữ, các thí sinh sẽ chính thức bước vào cuộc chiến khốc liệt nhằm giành lấy ngôi vị Quán quân danh giá của Gương mặt Người mẫu Việt Nam 2018.

Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 12-2-2013 trên kênh Oxygen, The Face nhanh chóng trở thành chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu ăn khách tại Mỹ. Với format mới mẻ, kịch tính cùng sự tham gia sản xuất và huấn luyện trực tiếp của siêu mẫu lừng danh Naomi Campbell, The Face được đánh giá là đối thủ xứng tầm với chương trình tìm kiếm người mẫu đình đám – loạt seri Next Top Model gây sốt toàn thế giới do siêu mẫu Tyra Banks cầm trịch.

Các cô gái tham gia vào chương trình sẽ được ba huấn luyện viên là các siêu mẫu hàng đầu lựa chọn vào đội của mình, tạo thành đội hình hoàn chỉnh để chính thức bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm tìm ra gương mặt chiến thắng.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Giám đốc sản xuất The Face Vietnam 2018 chia sẻ thông tin với báo chí về nội dung chương trình năm nay



The Face không chỉ là trận tranh tài giữa các thí sinh mà còn là cuộc chiến gay cấn, nãy lửa giữa các huấn luyện viên. Sự hấp dẫn của chương trình đình đám này nằm ở chiến thuật thi đấu và những tranh cãi kịch tính của các huấn luyện viên trong hành trình đưa thí sinh của mình chạm đến ngôi vị Quán quân. Nhanh chóng bùng nổ tại Mỹ ngay tập đầu phát sóng, The Face đã được mua bản quyền sản xuất và phát sóng trên khắp thế giới tại các quốc gia như Anh, Úc, Thái Lan… và Việt Nam.



Quán quân mùa giải The Face Vietnam 2018 sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị như có cơ hội làm việc cùng thương hiệu trà sữa đóng chai cao cấp – Trà Sữa Macchiato Không Độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong vòng 1 năm, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Her World, Top những thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được trải nghiệm tại đất nước Isarel cùng rất nhiều giải thưởng hấp dẫn và thú vị khác.

Trà sữa Macchiato Không Độ - Ngon khó cưỡng là sản phẩm trà sữa cao cấp đóng chai đầu tiên tại Việt Nam mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát vừa tung ra thị trường vào giữa tháng 8 năm nay. Theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, đến thời điểm hiện tại, tập đoàn này mới công bố thông tin đơn vị tài trợ chính cho The Face Vietnam 2018 bởi muốn giữ kín thông tin khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới Trà sữa Macchiato Không Độ.

“Thị trường trà sữa ở Việt Nam còn nhiều tiềm năng, nhưng hiện tại chỉ đến từ hệ thống cửa hàng trà sữa của các thương hiệu nước ngoài, tập trung ở các thành phố lớn. Với vị béo từ sữa nhập từ châu Âu, trà được làm từ lá trà tươi Thái Nguyên, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, Trà sữa Macchiato Không Độ ra đời đáp ứng hoàn hảo nhu cầu thưởng thức trà sữa tiện lợi, mọi lúc mọi nơi của hàng triệu người. The Face Vietnam 2018 là một chương trình thu hút giới trẻ, và đối tượng này tương đồng với nhóm khách hàng Trà sữa Macchiato Không Độ”, ông Lê Nguyễn Đức Khôi chia sẻ về lý do nhãn hàng này là nhà tài trợ chính cho chương trình hút khán giả này.

The Face Vietnam 2018 là phiên bản truyền hình thực tế đúng nghĩa nhất về người mẫu quảng cáo thương mại tại Việt Nam, được phát sóng chính thức trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ 50 phút và trên kênh Hà Nội 1 vào lúc 22 giờ 10 phút mỗi tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23-09. Ngoài ra, phiên bản trực tuyến của The Face Vietnam 2018 sẽ được phát tại Youtube chính thức của chương trình là Multi TV trong vòng 24 giờ sau đó kể từ lúc phát sóng truyền hình.