24 giờ đồng hồ tìm cứu 7 ngư dân trên biển

Trước đó, chiều 7-4, tàu đánh cá mang số hiệu NA-95093-TS do anh Lê Văn Hòa (32 tuổi, trú xóm 6 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng chở 7 ngư dân khai thác hải sản trên biển cách bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 55 hải lý.



Tàu của Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu, đưa tàu NA-95093-TS bị nạn trên biển, vào đất liền để sửa chữa. Ảnh: Phương Linh

Khi các ngư dân đang đánh bắt hải sản thì gặp gió mùa giật cấp 7, cấp 8 biển động mạnh làm tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Sau khi các ngư dân nỗ lực khắc phục máy không được, thuyền trưởng Hòa đã gọi về đất liền, đề nghị cứu nạn khẩn cấp.



Ngay sau khi nhận được tín hiệu kêu cứu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo Hải đội 2 (đóng ở Cửa Hội, thị xã Cửa Lò) tìm cách liên lạc với những tàu cá đang hoạt động gần đó để hỗ trợ. Đồng thời cử lực lượng gồm 15 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng tàu BP 06-19-01 của Hải đội 2 vượt sóng dữ, ra khơi tìm cứu 7 ngư dân.

Do sóng to gió lớn, đến 4 giờ sáng 8-4, tàu cứu nạn BP 06-19-01 mới tiếp cận được vị trí tàu NA-95093-TS bị nạn đang trôi tự do trên biển. Ngay lúc đó, các chiến sĩ biên phòng đã tiếp tế lương thực, chăm sóc y tế cho các ngư dân và lai dắt, kéo con tàu cá NA-95093-TS về đất liền.

7 ngư dân bị nạn trên biển. Ảnh: Phương Linh



Trên đường về, gặp gió to, sóng lớn, nên lực lượng cứu hỗ, cứu nạn đã rất vất vả để kéo con tàu NA-95093-TS về đến cảng cá Lạch Quèn.



-Trước đó, 1 giờ sáng 5-4, tàu SAR 411 đã đưa toàn bộ 19 ngư dân Nghệ An trên hai con tàu bị tàu “lạ” đâm chìm trên biển về đến cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa). Tàu cá NA 94281 TS do anh Hoàng Văn Phương (42 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng và tàu cá NA 90427 TS do anh Nguyễn Văn Thủy (35 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương) làm thuyền trưởng, hành nghề tại khu vực vùng biển cách Hòn Mê, Thanh Hóa khoảng 90 hải lý về phía Đông Bắc.

Khi hai tàu đang đánh bắt cá trên biển thì bị một con tàu vỏ sắt không có biển hiệu đâm chìm tại tọa độ 19º47´N - 106º59´E vào sáng 4-4.

Tàu SAR 411 đã ra khơi tìm, cứu sống được 19 ngư dân, trong đó có sáu người bị thương.