Đà Nẵng: 100% xã, phường xếp loại tốt về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách 23/04/2026 11:09

(PLO)- 100% xã, phường ở Đà Nẵng xếp loại tốt về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, 280 điểm giao dịch hoạt động ổn định, hiệu quả.

Sáng 23-4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Vốn tín dụng CSXH được đầu tư đến 100% xã, phường

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng, năm 2025, tổng nguồn vốn đạt 14.933 tỉ đồng, tăng 1.607 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 3.788 tỉ đồng, tăng 746 tỉ đồng, chiếm 25,37% tổng nguồn vốn.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen tại hội nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Doanh số cho vay năm 2025 đạt 5.242 tỉ đồng với 71.949 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 3.640 tỉ đồng, chiếm 69,44% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đạt 14.898 tỉ đồng, với 224.665 khách hàng còn dư nợ, tăng 1.600 tỉ đồng. Tỉ lệ tăng trưởng đạt 12,03% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2025, bên cạnh nguồn vốn ủy thác địa phương, HĐND TP đã ủy thác bổ sung sang Ngân hàng CSXH 200 tỉ đồng để người dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Đồng thời cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm trên địa bàn TP.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP đã kịp thời giải ngân nguồn vốn mới bổ sung này đến người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong tháng 12-2025. Cạnh đó, đơn vị cũng triển khai chính sách giảm lãi suất 2% theo các nghị quyết, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng về khắc phục hậu quả thiên tai.

Toàn TP có 100% xã, phường xếp loại tốt về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. 280 điểm giao dịch hoạt động ổn định, đạt hiệu quả trong việc truyền tải vốn tín dụng chính sách đến người thụ hưởng, thời gian giao dịch đầy đủ, đúng quy định.

Năm 2025, vốn tín dụng CSXH đã được đầu tư đến 100% xã, phường. 100% người nghèo và các trường hợp khác, nhất là hộ bị ảnh hưởng mưa lũ có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các chương trình tín dụng CSXH.

Năm 2026, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng đề ra mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ đạt tối thiểu 10% so với năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu huy động nguồn vốn theo kế hoạch Trung ương giao.

Tỉ lệ nợ quá hạn dưới 0,05% tổng dư nợ và 100% xã, phường xếp loại chất lượng tín dụng tốt. Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu 99% tổ đạt loại tốt, khá. Tối thiểu 98% tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP phát biểu kết luận. Ảnh: TẤN VIỆT

Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Phát biểu kết luận, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP, yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.

Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo rà soát, xác định và ký phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khác làm căn cứ để Ngân hàng CSXH cho vay.

Ông Minh đề nghị các đơn vị liên quan chú trọng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đặc biệt đối với khách hàng đi khỏi nơi cư trú.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm bắt kịp thời tình hình, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích và thu hồi đúng hạn. Từ đó duy trì tỉ lệ nợ quá hạn ở mức thấp như hiện nay.

Công an TP hỗ trợ xác minh thông tin người vay đi khỏi nơi cư trú, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP rà soát nhu cầu và điều kiện vốn vay để triển khai cho vay đối với người sau cai nghiện.

“Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện cam kết thi đua đã ký kết, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao trong năm 2026, góp phần đưa hoạt động tín dụng chính sách của TP ngày một phát triển bền vững và hiệu quả” - ông Minh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP năm 2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP về việc khen thưởng cho 50 tập thể, 622 cá nhân.