Gia Lai: Thả nhiều cá thể rùa, chim quý vào rừng Kon Ka Kinh

Ngày 11-5, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ.
Các loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), gồm: rùa núi vàng, chim ưng Ấn Độ, khỉ đuôi lợn, tê tê Java, rùa cổ sọc, rùa răng, rái cá vuốt bé và rùa đất lớn.
Toàn bộ số động vật nguy cấp, quý hiếm trên được đơn vị tiếp nhận trong tháng 4-2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Trước đó, đơn vị tiếp nhận nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt.
Sau quá trình cứu hộ, cả 8 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.
Chiều 11-5, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và điều tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp với các Hạt Kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, Mang Yang, Kbang.
Hoạt động nhằm tăng cường công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần của Vườn.