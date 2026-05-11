Gia Lai: Thả nhiều cá thể rùa, chim quý vào rừng Kon Ka Kinh 11/05/2026 19:00

(PLO)- Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 8 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên sau nhiều tháng cứu hộ.

Ngày 11-5, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ.

Các loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), gồm: rùa núi vàng, chim ưng Ấn Độ, khỉ đuôi lợn, tê tê Java, rùa cổ sọc, rùa răng, rái cá vuốt bé và rùa đất lớn.

Hai cá thể tê tê Java quý hiếm được thả vào rừng. Ảnh: ĐVCC.

Toàn bộ số động vật nguy cấp, quý hiếm trên được đơn vị tiếp nhận trong tháng 4-2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt.

Sau quá trình cứu hộ, cả 8 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Hai cá thể rùa và rái cá quý hiếm được tái thả thành công.