Điều trị chim, tê tê quý bị thương, thả về với tự nhiên 09/04/2026 12:41

(PLO)- Sau khi điều trị vết thương, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã thả tám thể động vật quý hiếm về với tự nhiên.

Ngày 9-4, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), tổ chức thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ và phục hồi tích cực.

Bao gồm: một cá thể diều đầu trắng, ba diều hoa Miến Điện, hai khỉ đuôi lợn, một tê tê Java và một cá thể cu li nhỏ.

Tám cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

Toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 3-2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng. Điển hình, cá thể diều hoa Miến Điện bị gãy cánh, liệt chân; cá thể tê tê java và diều đầu trắng có thể trạng suy kiệt.

Các cá thể khác như khỉ đuôi lợn và cu li nhỏ cũng cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.

Tê tê quý hiếm.

Diều hoa Miến Điện được phục hồi, thả vào tự nhiên.

Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, đầu tháng 4-2026, xác nhận tám cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.