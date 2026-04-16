1 phường ở Đà Nẵng cung cấp thư viện điện tử miễn phí cho toàn dân 16/04/2026 21:03

Tối 16-4, UBND phường An Hải, TP Đà Nẵng, khai mạc Hội sách An Hải năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa, được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Người dân tham quan, mua sắm tại hội sách. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, nhấn mạnh sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, là cầu nối đến chân trời tri thức mới, bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người.

Trong kỷ nguyên số, dù có nhiều phương tiện tiếp cận thông tin, sách vẫn giữ vị trí quan trọng. Việc đọc sách không chỉ nâng cao dân trí, mà còn góp phần hình thành nên một xã hội học tập, một cộng đồng văn minh và phát triển.

Với chủ đề “Sách - Kết nối quá khứ, kiến tạo tương lai”, hội sách năm nay mang đến một thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi cuốn sách không chỉ là tri thức của quá khứ, mà còn là nền tảng để kiến tạo tương lai.

Tại hội sách An Hải năm 2026, người dân được tiếp cận với rất nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực khác nhau. Bạn đọc còn được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú và thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật, những hội thi đặc sắc.

Cụ thể như các cuộc thi kể chuyện, vẽ tranh, xếp sách nghệ thuật; hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian; các chương trình dành cho thanh thiếu nhi, doanh nghiệp và cộng đồng; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng…

Người dân đọc sách miễn phí tại thư viện lưu động trên xe tải của Thư viện Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, UBND phường An Hải đã chính thức ra mắt thư viện điện tử phường tại địa chỉ Thuvienanhai.danang.gov.vn. Đây là công trình ý nghĩa, đánh một bước tiến vượt bậc trong nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phát triển văn hóa đọc tại địa phương.

Với thư viện điện tử, phường An Hải không chỉ lưu giữ và phát huy giá trị của những cuốn sách truyền thống, mà còn mở ra một không gian tri thức hiện đại, tiện ích.

Người dân dễ dàng tiếp cận nhiều đầu sách trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và sáng tạo trong toàn cộng đồng dân cư.