TP.HCM: Học sinh lớp 1 hóa thân nhân vật lịch sử, học qua trò chơi 22/04/2026 15:31

(PLO)- Hơn 300 học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM tham gia ngày hội “Theo dấu chân anh hùng”, trải nghiệm lịch sử qua trò chơi, sân khấu hóa và công nghệ số.

Ngày 22-4, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM), hơn 300 học sinh lớp 1 tham gia Ngày hội khối 1 với chủ đề “Theo dấu chân anh hùng”.

Chương trình giúp học sinh tiếp cận lịch sử dân tộc qua hoạt động trải nghiệm, kết hợp sân khấu hóa, trò chơi tương tác và chuyển đổi số.

﻿ ﻿ Học sinh tham gia Ngày hội khối 1 với chủ đề “Theo dấu chân anh hùng”. Ảnh: HẢI NHI

Là giáo viên tham gia xây dựng nội dung, cô Ngô Thị Nam Phương cho biết học sinh lớp 1 chưa học lịch sử theo chương trình chính khóa mà chỉ được lồng ghép trong các môn như tiếng Việt, tự nhiên và xã hội, hoạt động trải nghiệm, vì vậy nội dung được thiết kế đơn giản, gần gũi.

Nhà trường lựa chọn cách tiếp cận thông qua trò chơi và thẻ bài nhân vật lịch sử để giúp học sinh dễ ghi nhớ.

“Chúng tôi bám sát chủ đề 'Theo dấu chân anh hùng', kết hợp hoạt động 'Em yêu quê hương' để các em vừa chơi vừa làm quen với nhân vật lịch sử tiêu biểu” - cô Phương nói.

Điểm mới của năm nay là ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học. Học sinh sử dụng thẻ bài điện tử và phần mềm tạo nhân vật lịch sử, trong đó giáo viên tin học đã cài đặt sẵn hệ thống, các em chỉ cần lựa chọn theo hướng dẫn.

Cô Ngô Thị Nam Phương hướng dẫn học sinh tiếp cận thông qua trò chơi và thẻ bài nhân vật lịch sử để giúp học sinh dễ ghi nhớ. Ảnh: HẢI NHI

Khi chọn các nhân vật như Hai Bà Trưng hay Thánh Gióng, hệ thống hiển thị hình ảnh minh họa kèm đặc trưng như “voi chiến”, “ngựa sắt” hay “thần Kim Quy”, giúp tăng khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh.

Sau hoạt động trải nghiệm, phụ huynh Nguyễn Thị Dư Ý chia sẻ giáo viên đã chủ động thông tin và trao đổi với gia đình trước khi triển khai, giúp phụ huynh nắm rõ nội dung chương trình. Theo chị, cách học “vừa học vừa chơi” giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử tự nhiên hơn, dễ ghi nhớ hơn.

“Các con vừa tham gia vừa ghi nhớ kiến thức, có những điều người lớn đôi khi quên nhưng các bé nhắc lại rất tự nhiên” - chị Ý nói.

Bên cạnh hoạt động học tập, chị ý còn theo dõi sát sinh hoạt bán trú của con, thậm chí trực tiếp tham gia bữa ăn cùng học sinh để hiểu rõ môi trường học đường.

Đánh giá về việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, chị cho rằng hình ảnh trực quan và yếu tố số hóa giúp học sinh dễ tiếp cận hơn so với phương pháp truyền thống, đồng thời tạo hứng thú trong học tập. “Quan trọng là các con nhận diện được kiến thức, không bị quá xa lạ nên học vui hơn” - chị Ý bày tỏ.

Đông đảo học sinh tham gia ngày hội. Ảnh: HẢI NHI

Trao đổi với PLO, cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết ngày hội được tổ chức nhằm giúp học sinh tìm hiểu về anh hùng dân tộc, qua đó bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trân trọng giá trị lịch sử.

Theo cô Chi, nhà trường định hướng mô hình “học mà chơi – chơi mà học”, giúp gắn kết kiến thức các môn học với thực tiễn đời sống, đồng thời phát triển các phẩm chất như chăm chỉ, tự tin, trách nhiệm, đoàn kết và năng lực như giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy logic.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động sân khấu hóa và trò chơi tương tác được tổ chức, trong đó học sinh hóa thân thành các nhân vật như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng… Hoạt động “cưỡi ngựa tiến về trời” với chuỗi câu hỏi lịch sử cũng thu hút các em tham gia sôi nổi.

Nhà trường cũng lồng ghép nội dung giáo dục địa phương, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người, đồng thời tích hợp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đổi mới phương pháp dạy học và phát triển năng lực số cho học sinh.