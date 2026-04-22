Đồng Nai: Tăng cường kiểm tra nguồn gốc thịt lợn, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm 22/04/2026 16:40

Ngày 22-4, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường.

Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Thịt heo bốc mùi tại một cơ sở giết mổ trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: VH

Tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng giết mổ không phép, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển lợn tiêu thụ tại địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết thay thế cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ, chuyển cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ bảo đảm theo quy trình, quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi làm sai lệch kết quả kiểm soát, hợp thức hóa hồ sơ, bao che vi phạm; không thực hiện đúng quy trình kiểm soát giết mổ và các quy định của pháp luật về thú y.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, xử lý theo quy định đối với công chức, viên chức có hành vi phạm pháp luật, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.