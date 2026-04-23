TP.HCM: 'Hành trình kiến tạo tương lai' cho thanh niên chậm tiến ở phường Bình Tân 23/04/2026 21:20

(PLO)- Đoàn phường Bình Tân, TP.HCM, đã lập danh sách 42 em học sinh là thanh niên chậm tiến, học sinh có xu hướng bạo lực học đường và học sinh có nguy cơ bỏ học để tham gia vào mô hình “Hành trình kiến tạo tương lai”.

Chiều 23-4, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh – Bình Tân, Ban Thường vụ Đoàn phường Bình Tân, TP.HCM, đã tổ chức Lễ khởi động triển khai thực hiện mô hình “Hành trình kiến tạo tương lai” giai đoạn 1 và thực hiện “Ngày lao động Chủ nghĩa xã hội”.

Các em được tuyên truyền pháp luật, trang bị các kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội.

Mô hình “Hành trình kiến tạo tương lai” của thanh niên chậm tiến phường Bình Tân giai đoạn 2026 - 2030 có 75 thành viên của Ban Đồng hành là Ban Thường vụ Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn 59 Khu phố, Bí thư các Chi đoàn trường THCS, Bí thư các Đoàn trường THPT và trợ lý thanh niên tham gia với tư cách thành viên.

Mô hình có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục sống ý thức tự rèn luyện để các học sinh và thanh niên chậm tiến trở thành một người sống đẹp, sống có ích.

Qua rà soát, Đoàn phường Bình Tân đã lập danh sách 42 em học sinh là thanh niên chậm tiến, học sinh có xu hướng bạo lực học đường và học sinh có nguy cơ bỏ học trên địa bàn phường, tham gia vào mô hình.

Các em dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh – Bình Tân. Ảnh: Ban Thường vụ Đoàn phường Bình Tân, TP.HCM

Tại lễ khởi động, 22 em học sinh đã tham gia chăm sóc cây xanh, cắm hoa sen nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Sau lễ khởi động, Chi đoàn Công an phường Bình Tân đã phối hợp Chi đoàn trường THCS Hồ Văn Long tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trang bị các kỹ năng sống cần thiết nhằm giúp các em nâng cao nhận thức, tự bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội.

Anh Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Bình Tân, cho biết với sự kiên trì, không phán xét và lấy sự chân thành làm gốc, Đoàn phường cùng đội ngũ Ban đồng hành tin rằng sẽ giúp các em tự tin hơn vào bản thân và vững bước trên con đường phía trước.

Theo anh Trung, thời gian tới Đoàn phường Bình Tân sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho các em tham gia. Trong đó, dự kiến tổ chức cho các em tham gia hành trình “Em yêu TP của em” do Hội đồng Đội phường tổ chức nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tham gia trải nghiệm thực tế “Hành trình của niềm tin” do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường tổ chức đến thăm, tặng quà tại trung tâm cai nghiện ma túy Nhị Xuân.

Đoàn phường Bình Tân cũng sẽ giới thiệu việc làm cho các em đã nghỉ học đến làm ở các cơ sở không yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ (vừa học nghề vừa làm). Phối hợp Chi đoàn Dân quân phường tổ chức chương trình “Một tuần làm chiến sĩ dân quân thường trực” để các em được tham gia các nội dung như một chiến sĩ dân quân thường trực nhằm rèn luyện tính kỷ luật và quản lý bản thân.

Ngoài ra, còn giới thiệu việc làm đối với các em không còn đi học, giới thiệu vay vốn từ nguồn Ngân hàng chính sách xã hội để các em có vốn làm ăn. Đối với các em học sinh nếu có nhu cầu hỗ trợ trong học tập, Đoàn phường sẽ phối hợp Ban giám hiệu các trường để hỗ trợ các em...