Hơn 100 thanh thiếu niên khuyết tật trải nghiệm City Tour, học nghề thủ công 17/04/2026 18:41

(PLO)- Chương trình “Vượt sóng” tại TP.HCM tạo cơ hội cho thanh thiếu niên khuyết tật trải nghiệm thực tế, học nghề truyền thống và từng bước tự tin hòa nhập cộng đồng.

Ngày 17-4, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức chương trình “Vượt sóng” với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên khuyết tật nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).

Đây là một hoạt động thuộc dự án “Vượt sóng” do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM triển khai từ năm 2025, kéo dài trong 5 năm nhằm hỗ trợ người khuyết tật học nghề, tiếp cận kỹ năng thực tiễn và từng bước tạo sinh kế, cơ hội khởi nghiệp trong tương lai.

Tại đây, người tham gia được trực tiếp thực hành các công đoạn như tước sợi, se sợi, đan sản phẩm hoàn thiện, tạo ra nhiều vật dụng như võng, vòng tay, túi đựng bình nước...

Nhiều em bày tỏ sự thích thú khi tham gia chương trình.

Nhiều em bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiếp cận loại hình thủ công này. Em Trần Minh Khang (học sinh Trường Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh) chia sẻ ban đầu còn lúng túng khi tước sợi, se sợi nhưng dần cảm thấy hứng thú khi tự tay hoàn thành chiếc vòng tay đầu tiên.

Khang cho biết em đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến các nghệ nhân biến những sợi cây ngô đồng tưởng chừng thô ráp thành những sản phẩm hữu ích, tinh tế.

“Lúc đầu em nghĩ rất khó, nhưng khi làm được rồi thấy vui và tự tin hơn. Em muốn học thêm để có thể tự làm nhiều sản phẩm đẹp hơn” - Khang bày tỏ.

Hành trình khám phá TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng (City Tour) với sự tham gia của khoảng 100 thanh thiếu nhi khuyết tật.

Điểm nhấn của chương trình là hành trình khám phá TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng (City Tour) với sự tham gia của khoảng 100 thanh thiếu nhi khuyết tật. Hoạt động được thiết kế theo hướng hòa nhập, tạo điều kiện để các em tiếp cận không gian đô thị và tham gia các trải nghiệm xã hội một cách thuận lợi.

Học sinh tham gia trải nghiệm các hoạt động. Ảnh: HẢI NHI

Song song đó, các em còn tham gia workshop thủ công truyền thống với nguyên liệu từ cây ngô đồng, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân đến từ Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng).

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, trong khuôn khổ chương trình “Vượt sóng”, đơn vị đã mời các nghệ nhân từ Cù Lao Chàm tham gia hướng dẫn nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật. Trường hợp các em có nhu cầu theo đuổi, đơn vị sẽ hỗ trợ kết nối để tiếp tục học tập, phát triển thành nghề nghiệp.

Cũng theo ông Phúc, một trong những rào cản hiện nay là phụ huynh, gia đình còn e ngại, hạn chế cho người khuyết tật tham gia các hoạt động bên ngoài. Vì vậy, chương trình kỳ vọng góp phần thay đổi nhận thức, tạo điều kiện để người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.

Thanh thiếu niên khuyết tật cùng tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ chương trình "Vượt sóng".

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm nghề, chương trình còn tổ chức không gian văn hóa trẻ với các hoạt động như thưởng thức cà phê, ẩm thực và chụp ảnh photobooth. Các nội dung được thiết kế theo hướng thân thiện, phù hợp, giúp thanh thiếu niên khuyết tật dễ dàng tham gia và tiếp cận.