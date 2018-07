Bộ trưởng Y tế dâng hương tại khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968-24-7-2018), hướng tới 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2018), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã đến dự chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân thuộc đối tượng chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.





Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết dù đã qua 50 năm nhưng ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc vẫn còn nguyên giá trị. Đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh quật cường của quân và dân ta. Chiến thắng Đồng Lộc cũng tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, của bà con nơi đây, khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của dân tộc Việt Nam.









Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ thêm bà rất xúc động trước tình cảm, tấm lòng và sự hy sinh của bà con nhân dân nơi đây. “Hôm nay trên vùng đất nhiều truyền thống cách mạng, tôi thật sự xúc động trước tình cảm, tấm lòng và sự hy sinh của bà con nhân dân nơi đây. Thay mặt cho hàng ngàn nhân viên ngành y tế, tôi xin gửi tới bà con lời tri ân và lòng biết ơn của thế hệ đi sau” - bà Tiến xúc động nói.



Bộ trưởng cũng cho biết trong thời gian qua ngành y tế đã không ngừng nỗ lực trong công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thay đổi phong cách thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Cùng với đó, ngành tập trung phát triển mạng lưới y tế cơ sở giúp cho người dân tại tuyến cơ sở được hưởng các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu một cách tốt nhất.











Các bác sĩ thăm khám miễn phí cho bà con Hà Tĩnh.

Bộ trưởng cũng hoan nghênh tinh thần thiện nguyện, xung kích, lòng nhiệt huyết của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế, các bác sĩ trẻ đến từ các bệnh viện Trung ương như BV Việt Đức, BV Bạch Mai, BV K Trung ương… đã có mặt để khám, tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân xã Đồng Lộc.



Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình của 10 nữ liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Tặng một máy điện tim cho Trạm y tế xã Đồng Lộc, một máy đông máu và một máy xét nghiệm nước tiểu cho BV Đa khoa huyện Can Lộc, tặng 10 máy lọc nước cho 10 trường mầm non tại Huyện Can Lộc.

Ngoài ra, bà Tiến cũng tới thăm và tặng quà cho các trẻ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh. Dùng tiền riêng 5 triệu đồng dành tặng cho quỹ vì bệnh nhân nghèo BV đa khoa huyện Can Lộc.

Trước khi tham dự chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo ngành y tế Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử ngã 3 Đồng Lộc.





Cùng ngày Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đền thờ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Đình Liễn, thăm tặng quà cho đội thanh niên xung phong huyện Cẩm Xuyên.