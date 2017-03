Chết để con được học!

Cùng bạn đọc! Các con của chị Nhân - anh Bảo gồm: Đinh Công Bằng, 23 tuổi, đang học năm hai CĐ nghề dầu khí ở Bà Rịa-Vũng Tàu; Đinh Thành Tâm đang học lớp 11 và Đinh Phát Ngân đang học lớp 8 tại Cà Mau. Cả hai em Tâm và Ngân đều là học sinh tiên tiến. Đưa tin về trường hợp đau lòng này, Pháp Luật TP.HCM mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc để các con của chị Nhân có điều kiện học hành, để tương lai các em không còn lặp lại cuộc đời cay cực của cha mẹ, như ước nguyện của người mẹ nghèo ấy trước lúc qua đời. Sau khi nghe câu chuyện thương tâm của chị Nhân, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH SX Duy Lợi, nói: “Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, tôi xin hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp đỡ các con chị Nhân có điều kiện tiếp tục học hành. Tôi mong các cháu sẽ vượt qua đau thương này để học hành đến nơi đến chốn như mong ước của mẹ các cháu trước khi nhắm mắt!”. Một nhà báo nữ xin giấu tên thông qua Facebook báo Pháp Luật TP.HCM xin hỗ trợ 1 triệu đồng và bảo trợ sách vở, quần áo cho một trong số những người con của chị Nhân học hết phổ thông. Ngoài ra, Văn phòng luật sư Người Nghèo cũng hỗ trợ 1 triệu đồng cho các con chị Nhân. ____________________________________________ Mong ước cháy bỏng của chị Nhân là được vay tiền để con được học đến nơi đến chốn. Nhưng muốn vay thì phải có sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo nên chị mới đi xin sổ hộ nghèo. Tôi thấy Nhà nước quy định phải có sổ hộ nghèo mới được vay cho sinh viên đi học là chưa phù hợp. Nếu không có quy định này, chị Nhân được vay tiền cho con ăn học thì có lẽ chị sẽ không chết như thế này. Bà NGUYỄN THỊ TIẾN,Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 5,

xã An Xuyên, TP Cà Mau Thực tế địa phương cho thấy 3 triệu đồng chỉ đủ để một gia đình năm nhân khẩu sống gói ghém, có đâu đến học hành. Tôi thấy quy định hộ nghèo mới được vay tiền cho con ăn học cần phải được xem lại nếu Nhà nước muốn ai cũng được học hành. Ông PHẠM THANH TƯƠI, Trưởng ấp 5, xã An Xuyên Chúng tôi thừa nhận là đoàn thể địa phương chưa nắm sát được tâm trạng, hoàn cảnh của gia đình chị Nhân để có những đề xuất giúp đỡ kịp thời. Đó là thiếu sót mà chúng tôi phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Chúng tôi sẽ quan tâm đặc biệt, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để ba đứa con chị Nhân được học hành đến nơi đến chốn. Ông TRẦN ĐẠI ĐOÀN, Bí thư Đảng ủy xã An Xuyên