Chủ tịch UBND TP.HCM: Tôi cảm phục hành động của nhóm hiệp sĩ!

Ông Nguyễn Thành Phong, Chú tịch UBND TP.HCM, không giấu vẻ xúc động khi trải lòng với ông Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, đội trưởng đội hiệp sĩ quận Tân Bình) đang được điều trị tại bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM vào sáng nay, 14-5, khi ông đến tận BV thăm ông Hoàng và những anh em hiệp sĩ bị cướp chém bị thương đang điều trị ở BV.

“Anh an tâm điều trị, mọi chi phí sẽ được BV Nhân dân 115 hỗ trợ. Tôi cũng đã chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng tìm ra những đối tượng đã làm anh cùng các đồng nghiệp bị thương và chết” - ộng Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong (thứ hai từ trái qua) đang thăm hỏi ông Hoàng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mặc cơn đau hành hạ, ông Hoàng cố thì thào với Chủ tịch UBND TP.HCM: “Tôi mặc dù bị thương nhưng vẫn còn sống. Chỉ thương hai đồng nghiệp không quả khỏi do vết thương quá nặng”.

Trao đổi với báo chí, bà Trương Thị Xuyên (50 tuổi, vợ ông Hoàng) cho biết ông Hoàng tham gia đội hiệp sĩ từ năm 1995. “Cách đây vài năm, chồng tôi cũng bị chém một lần để trả thù nhưng thoát chết. Vì công việc quá nguy hiểm nên tôi nhiều lần can ngăn. Tuy nhiên do thù ghét bôn trộm cướp nên chồng tôi bỏ ngoài tai những lời can ngăn. Thấy chồng tôi quá cương quyết nên tôi ủng hộ luôn” – bà Xuyên nói.

Theo bà Xuyên, khoảng 19 giờ ngày 13-5 ông Hoàng xách xe gắn máy ra đường và nói đi tuần. Đến khoảng 8 giờ 15 có người báo ông Hoàng bị bọn cướp chém và được đưa vô BV Nhân dân 115.

"Tôi căm thù những đối tượng đã làm chết hai đồng nghiệp của chồng tôi. Nếu chồng tôi khỏe mạnh lại, tôi tiếp tục ủng hộ chồng tham gia đội hiệp sĩ tham gia bắt trộm cướp để lấy lại công bằng cho những đồng nghiệp chồng tôi đã chết” Bà Trương Thị Xuyên, vợ ông Nguyễn Văn Hoàng, hiệp sĩ bị thương trong trận đụng độ với băng trộm cướp tối qua, 13-5.

Bác sĩ (BS) Trần Văn Sóng, Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp BV Nhân dân 115, cho biết BV này cùng lúc tiếp ba bệnh nhân bị thương do vết chém vào khoảng 20 giờ 30 ngày 13-5.

Bệnh nhân đầu tiên là Nguyễn Văn Khôi (42 tuổi) đưa vô BV trong tình trạng tím tái, vết thương vùng ngực trái rất sâu. Mặc dù các BS tích cực cứu chữa nhựng bệnh nhân không qua khỏi.

“Bệnh nhân thứ hai tên Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) có vết thương sâu vùng ngực phải. Tuy nhiên bệnh nhân sau đó không qua khỏi cho dù được điều trị tích cực” – BS Sóng cho biết.

“Riêng bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng bị vết thương thấu bụng, ruột lòi ra ngoài nên được phẫu thuật cấp cứu. Hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch” – BS Sóng nói.