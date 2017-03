Cuộc sống “địa ngục” của bé gái bốn tuổi

Tại cơ quan điều tra, Minh và Trang khai vào giữa năm 2010, hai người thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng. Do điều kiện khó khăn nên cả hai đã không tổ chức đám cuới và cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Một năm sau, Trang sinh bé Ngân. Khoảng bốn tháng trước, Minh và Trang đến thuê phòng trọ ở khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An, thị xã Dĩ An). Hằng ngày Minh làm ca đêm, còn Trang thì làm ca ngày nên cả hai thay phiên nhau trông bé Ngân mỗi khi đi làm. Khoảng một tháng trở lại đây, Minh thất nghiệp. Tối 10-9, thấy bé Ngân nghịch phá bếp gas nên Trang lớn tiếng chửi mắng rồi dùng thanh tre đánh vào mặt con. Sau đó, Trang bắt phạt con quỳ gối trên nền nhà. Đang nằm trên gác, Minh bực tức liền bật dậy tiếp tục đấm, đánh vào vùng đầu và mặt bé Ngân. Sau đó Minh dùng dây nylon trói tay bé Ngân. Khoảng một tiếng sau, Minh mới cởi trói cho bé Ngân rồi bắt quỳ gối. Đánh xong, vợ chồng Minh đi ngủ bỏ mặc bé Ngân ở đó. _________________________________________ Hành động của những người gọi là cha mẹ của bé Kim Ngân cần phải nghiêm trị bằng pháp luật. Chúng ta cần biến sự phẫn nộ của mỗi người dân và toàn xã hội đối với những hành vi bạo lực thành những hành động cụ thể, những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm thay đổi cuộc sống của trẻ em. Các nhà lập pháp và Chính phủ cần lên tiếng mạnh mẽ hơn để đấu tranh chống lại bạo lực đối với trẻ em. Ông TRẦN CÔNG BÌNH, UNICEF Việt Nam Vợ chồng tôi mới về khu trọ ở được hai ngày. Chúng tôi mới đính hôn, chưa có con nhưng vì thấy bé gái bị đánh dã man nên tha thiết xin được nhận nuôi dưỡng như chính con mình sinh ra, tôi không muốn bé lớn lên không có cha mẹ. Anh NGUYỄN DUY HƯNG, người đưa bé Ngân đi cấp cứu