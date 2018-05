Dân ‘trả lương’ cho bảo vệ dân phố

“Gần đây thôi, lúc đó độ 3 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đang tuần tra trong tuyến đường khu phố thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy lấm la lấm lét nên bám theo. Biết có người theo sau, hai người này rồ ga phóng nhanh. Chúng tôi chia người đón đầu” - anh Trần Anh Khoa (20 tuổi, bảo vệ dân phố khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) kể lại.



Bắt cả kẻ bị truy nã

“Trên đường bỏ chạy, người ngồi sau dùng bình hơi cay xịt vào chúng tôi. Tới khúc cua, người điều khiển xe máy thắng gấp khiến thanh niên ngồi sau ngã chúi xuống đất và bị chúng tôi giữ lại, giao công an. Kiểm tra túi xách của người này, công an phát hiện đoản bẻ khóa xe, mỏ lết, kềm cắt kẽm…” - anh Khoa nói.

Chẳng những tham gia bắt các đối tượng trộm cắp, lực lượng bảo vệ dân phố khu phố 5 còn hỗ trợ công an bắt đối tượng truy nã.

“Cách đây không lâu, trên đường đi tuần, chúng tôi phát hiện một ông khá giống đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Tây Ninh. Người này đang sống với một phụ nữ trong nhà trọ ở tổ 6, khu phố 5” - anh Nguyễn Văn Tùng (24 tuổi, bảo vệ dân phố khu phố 5) nhớ lại.

“Sau khi nghe chúng tôi báo lại, công an phường đến nhà trọ mời ông này về trụ sở làm việc. Sau đó không lâu, Công an tỉnh Tây Ninh đến xác minh và khẳng định ông này đang bị truy nã nên đã dẫn giải về Tây Ninh xử lý” - anh Tùng cho biết.



Lực lượng bảo vệ dân phố thuộc khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM đang tuần tra trên địa bàn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hầu như làm không công

Đại úy Võ Thế Cảnh (công an khu vực khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận) cho biết nhiệm vụ chủ yếu của bảo vệ dân phố là cùng lực lượng công an nắm tình hình về an ninh trật tự trong địa bàn, bắt và dẫn giải các đối tượng phạm tội. Đồng thời tuần tra và nhắc nhở khi thấy hộ dân ngủ quên đóng cửa, để xe không người trông coi, ăn nhậu hoặc ca hát quá giờ quy định.

“Chưa hết, bảo vệ dân phố còn cùng cơ quan công an giải quyết các bức xúc và mâu thuẫn trong dân có nguy cơ gây mất an ninh trật tự, hỗ trợ chính quyền địa phương lập lại trật tự lòng lề đường và điều tiết giao thông” - Đại úy Cảnh cho biết thêm.

“Điều đáng nói, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, không ít bảo vệ dân phố bị các đối tượng trộm cắp, bắt chó… hăm dọa và hành hung” - Đại úy Cảnh cho hay.

Trung tá Võ Thành Thức, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận, cho biết thêm hiện mỗi thành viên bảo vệ dân phố làm việc 24 giờ và nghỉ 24 giờ. Tính ra trung bình một bảo vệ dân phố làm việc mỗi tuần 84 giờ. Trong khi đó, quy định của luật lao động là mỗi người chỉ làm việc 40-48 giờ trong tuần.

“Đâu chỉ vậy, vào các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng, lực lượng bảo vệ dân phố còn phải trực 100% quân số giống như công an và phải xử lý nhiều công việc khác nhau” - Trung tá Thức nói.

Theo Trung tá Thức, mặc dù công việc nhiều và trách nhiệm cao nhưng tổng thu nhập hiện nay của mỗi bảo vệ dân phố trong tháng chỉ 2,2 triệu đồng. “Bảo vệ dân phố tự bỏ tiền đổ xăng, sửa xe… Do vậy, với thu nhập nói trên, cuộc sống của bảo vệ dân phố quá khó khăn và không thể phụ giúp gia đình. Chỉ những người thực sự ham thích, thực sự nghĩ đến sự bình yên của dân thì mới dấn thân vào công việc này” - Trung tá Thức chia sẻ.

Dân sẵn lòng hỗ trợ tiền bạc

“Tăng thu nhập để tương xứng với công sức mà lực lượng bảo vệ dân phố bỏ ra là việc mà lãnh đạo địa phương phải nghĩ tới và làm cho bằng được” - ông Phan Phương Bình, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, nói.

Theo ông Bình, UBND phường chọn khu phố 5 làm thí điểm trong hoạt động tăng thêm thu nhập cho lực lượng bảo vệ dân phố. “Từng tổ dân phố trong khu phố 5 vận động các đơn vị, cơ sở, hộ gia đình ủng hộ kinh phí để hỗ trợ thêm thu nhập cho bảo vệ dân phố trên tinh thần tự nguyện. Hoạt động này vừa được triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân” - ông Bình nói.

Ông Bình cho biết mức hỗ trợ thu nhập sẽ căn cứ vào hiệu quả công việc của từng bảo vệ dân phố. Cụ thể, loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) được hỗ trợ mỗi tháng 1,5 triệu đồng; loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) và loại C (hoàn thành nhiệm vụ) lần lượt là 1,2 triệu đồng và 500.000 đồng. Riêng loại D (chưa hoàn thành nhiệm vụ) không được hỗ trợ.

“Ngoài ra, từ nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân, UBND phường cũng dùng để khen thưởng đột xuất cá nhân bảo vệ dân phố bắt được các đối tượng trộm cướp, tàng trữ và mua bán ma túy, lừa đảo…” - ông Bình nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, nhà ở tổ 6, kể mới đây vài ngày nhà bà bị kẻ trộm rình rập khi trời mưa lâm râm và tối om. May nhờ các anh bảo vệ dân phố đi tuần và phát hiện nên kẻ trộm bỏ chạy. “Thực tình mà nói, nhờ có các anh bảo vệ dân phố nên chúng tôi ngủ yên giấc, không nơm nớp sợ trộm cắp. Tôi nghĩ việc đóng góp tiền bạc để tăng thêm thu nhập cho lực lượng bảo vệ dân phố là điều nên làm. Cá nhân tôi mỗi năm đóng góp 120.000 đồng” - bà Mai cho hay.

“Có ý kiến cho rằng dân sẵn lòng đóng tiền để hỗ trợ thêm thu nhập cho bảo vệ dân phố. Thế nhưng nếu chẳng may nhà dân bị mất trộm thì UBND phường tính sao? Chúng tôi giải thích rằng việc gì cũng ở mức độ tương đối. Nếu trước đây tình hình an ninh trật tự trong khu phố chỉ dừng ở mức độ 3 nhưng sau này nâng lên mức độ 7-8 là điều đáng ghi nhận” - ông Bình chia sẻ.